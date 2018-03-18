Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Zeytin Dalı Harekatı'nda önemli bir aşama geride bırakıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Zeytin Dalı Harekatı'nın Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütüldüğünü" hatırlatarak, Afrin şehir merkezinin teröristlerden temizlenmesiyle harekatta önemli bir aşamanın geride bırakıldığını vurguladı.

1/Başkomutanımız ve CB’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı, Afrin merkezinin teröristlerden temizlenmesiyle önemli bir aşamayı geride bırakmıştır.

Güvenlik ve insani yardım çalışmaları devam etmektedir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 18 Mart 2018

Afrin'de güvenlik ve insani yardım çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Kalın, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gücünü ve asaletini bir kez daha göstermiştir. Terör örgütlerine ve tüm dünyaya verilen mesaj açıktır; Türkiye güven, istikrar ve adalet yolunda kararlı adımlarla yürümeye devam edecektir. 18 Mart Çanakkale ruhu 103 yıl sonra da dimdik ayaktadır" dedi.