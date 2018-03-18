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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Zeytin Dalı Harekatı'nda önemli bir aşama geride bırakıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Zeytin Dalı Harekatı'nda önemli bir aşama geride bırakıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Afrin şehir merkezinin kontrol altına alınmasının ardından, terör örgütlerine ve tüm dünyaya verilen mesajın açık olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Zeytin Dalı Harekatında önemli bir aşama geride bırakıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Zeytin Dalı Harekatı'nın Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütüldüğünü" hatırlatarak, Afrin şehir merkezinin teröristlerden temizlenmesiyle harekatta önemli bir aşamanın geride bırakıldığını vurguladı.

 

 

Afrin'de güvenlik ve insani yardım çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Kalın, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gücünü ve asaletini bir kez daha göstermiştir. Terör örgütlerine ve tüm dünyaya verilen mesaj açıktır; Türkiye güven, istikrar ve adalet yolunda kararlı adımlarla yürümeye devam edecektir. 18 Mart Çanakkale ruhu 103 yıl sonra da dimdik ayaktadır" dedi.

 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, afrin
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