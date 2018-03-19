Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yerel halkla çalışarak ihtiyaçlarını karşılayacağız

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıldönümünde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bir kez daha destan yazdı, Zeytin Dalı Harekatı'nda hedefe ulaşıldı. Tıpkı köy, belde ve stratejik noktalarda olduğu gibi Afrin'in merkezinde de kontrol sağlandı. Terör unsurları temizlendi ve Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Afrin'de sonraki aşamayı, İngiltere’nin SKY News televizyonuna anlattı.

"Bölge güvenli hale getirildiğinde geri dönecekler"

Sözcü Kalın, operasyon boyunca hiçbir sivilin zarar görmediğini bir kez daha yineledi ve "Yerel halkla çalışarak ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi.

Kalın, Afrin'de istikrarın sağlanma aşamasında olunduğunu, Türk askerinin ise Afrin halkının tamamen güvende olduktan sonra bölgeden ayrılacağını sözlerine ekledi.

"Sivillerin rejim saldırılarından korunduğundan emin olmalıyız"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Esed rejiminin bu bölgeyi ele geçirmeye çalışacağı iddiasını da değerlendirdi.

''Bu aşamada rejimin bölgeyi ele geçirme gibi bir çaba içerisinde olmayacağını düşünüyoruz. Burada sivillerin yalnızca PYD/YPG’li teröristlerden değil aynı zamanda rejim saldırılarından da korunduğuna emin olmak istiyoruz.''

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin bölgeye insani yardım sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi.

Kaynak: TRT Haber