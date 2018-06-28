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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın yeni kabine için tarih verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi 8 Temmuz'dan sonra açıklayabileceğini belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın yeni kabine için tarih verdi

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