Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın yeni kabine için tarih verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi 8 Temmuz'dan sonra açıklayabileceğini belirtti.
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