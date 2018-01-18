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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye her türlü tedbiri almaya devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türkiye, ulusal güvenliğine tehdit teşkil edecek her tür gelişmeye karşı, her tür tedbiri almıştır. Bundan sonra da almaya devam edecektir." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye her türlü tedbiri almaya devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "100 Yıl Sonra: Cihan Harbi" Uluslararası paneli sonrası gazetecilere açıklama yaptı. 

Kalın, Afrin'in Türkiye'nin ulusal güvenliği ile ilgili bir konu olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: 

"Türkiye, ulusal güvenliğine tehdit teşkil edecek her tür gelişmeye karşı, her tür tedbiri almıştır. Bundan sonra da almaya devam edecektir. Bu Afrin de olur, bu Cerablus da olur, bu Münbiç de olur, başka yerler de olur, Irak sahasında olur. Bu tehdit ister PKK'dan gelsin, ister PYD/YPG'den, ister DEAŞ'tan, ister başka örgütlerden gelsin, bunlara karşı her tür tedbiri, bugüne kadar aldığı gibi, bundan sonra da kimseden icazet almadan, yerini, zamanını ve şeklini kendisi belirlemek suretiyle bu tedbirleri almaya devam edecektir."

Kalın, "Afrin, Mümbiç, Cerablus veya başka noktalarda Türkiye'nin atacağı kendi ulusal güvenliğini korumaya dönük adımların, asla ve asla Suriye Kürtlerine karşı bir hareket olmadığının altını bir defa daha çizmek istiyorum." dedi.

 

Kaynak: TRT Haber/AA 

Etiketler: ibrahim kalın, afrin
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