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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hocalı Katliamı'nın yıl dönümüne ilişkin, "Hocalı Katliamı'nın 26'ncı yılında şehitleri rahmetle anıyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye Azerbaycanın yanında olmaya devam edecektir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hocalı Katliamı'nın 26'ncı yılında şehitleri rahmetle anarak, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini bildirdi.

Kalın, Twitter hesabından, Hocalı Katliamı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

"25-26 Şubat 1992 gecesi Ermeni güçleri tarafından Yukarı Karabağ'da 613 masum Azerbaycanlı kardeşimizin hunharca katledildiği Hocalı Katliamı'nın yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyorum." diyen İbrahim Kalın, "Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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