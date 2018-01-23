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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Zeytin Dalı Harekatı sadece terör örgütlerine karşı yapılmakta

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Zeytin Dalı Harekatı sadece terör örgütlerine karşı yapılmakta

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Zeytin Dalı Operasyonu, herhangi bir etnik gruba değil, sadece terör örgütlerine karşı yapılmaktadır." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Zeytin Dalı Harekatı sadece terör örgütlerine karşı yapılmakta

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı. 

Yaklaşık 3 saat süren güvenlik zirvesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapılan açıklamada Afrin Harekatı'nın planlandığı şekilde yürütüldüğü belirtildi. 

Kalın, Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili, "Türkiye, bugüne kadar benzer operasyonlarla gittiği hiçbir yere zulüm, kan, gözyaşı, kötülük götürmemiştir. Tam tersine, ülkemizin ayak bastığı her yerde insanlar barış ve esenlik içinde hayatlarını sürdürmektedir. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi, bunun en somut örneğidir." dedi.

'Operasyon sadece terör örgütlerine karşı yapılmaktadır'

İbrahim Kalın, "Türkiye'nin öncelikli amacı sınırlarının güvenliğini, vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamaktır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan saygımız da bu operasyonun önemli gerekçeleri arasındadır. Bu ülkedeki Arap, Türkmen, Kürt kardeşlerimizin huzur, güven ve refah içinde bir Suriye’de yaşayabilmeleri için üzerimize düşenleri yapmayı, komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun gereği olarak görüyoruz. Zeytin Dalı Operasyonu, herhangi bir etnik gruba değil, sadece terör örgütlerine karşı yapılmaktadır." diye konuştu.

'Sivil halkı ayırt etme konusundaki hassasiyetimiz en üst düzeydedir'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Suriye Ordusu unsurları ve onlara destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait birlikler, Afrin'de tespit edilen bölücü terör örgütüne ait hedefleri imha ederek, güvenli bir şekilde ilerleyişlerini sürdürmektedir. Terörist unsurlarla sivil halkı ayırt etme konusundaki hassasiyetimiz, her operasyonumuzda olduğu gibi burada da en üst düzeydedir."

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
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