Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Suruç saldırısının failleri adalet önüne çıkartılacaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu 3 kişinin ölümü ve 9 kişinin yaralanmasına neden olan olayla ilgili paylaşımda bulundu.

Suruç’taki menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi de saldırıda hayatını kaybetti. Tüm aileye başsağlığı diliyorum.

Olay aydınlatılacak ve failler adalet önüne çıkartılacaktır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 14 Haziran 2018

İbrahim Kalın mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Suruç’taki menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi de saldırıda hayatını kaybetti. Tüm aileye başsağlığı diliyorum. Olay aydınlatılacak ve failler adalet önüne çıkartılacaktır. "

Kaynak: TRT Haber