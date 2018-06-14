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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Suruç saldırısının failleri adalet önüne çıkartılacaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Suruç saldırısıyla ilgili, "Suruç’taki menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Olay aydınlatılacak ve failler adalet önüne çıkartılacaktır." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Suruç saldırısının failleri adalet önüne çıkartılacaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu 3 kişinin ölümü ve 9 kişinin yaralanmasına neden olan olayla ilgili paylaşımda bulundu.


 

İbrahim Kalın mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Suruç’taki menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi de saldırıda hayatını kaybetti. Tüm aileye başsağlığı diliyorum. Olay aydınlatılacak ve failler adalet önüne çıkartılacaktır. " 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Suruç, şanlıurfa, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
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