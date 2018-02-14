Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Sırtını kime dayarsa dayasın terör örgütleri kaybedecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

"Millet kazanacak, bayrağımız özgürce dalgalanacak"

Paylaşımında Türk bayrağı fotoğrafına yer veren Kalın, "Sırtını kime dayarsa dayasın terör örgütleri ve destekçileri kaybedecek. Her türlü düşmanlığa ve ihanete karşı bu millet kazanacak ve bayrağımız özgürce dalgalanacak." dedi.

Sırtını kime dayarsa dayasın terör örgütleri ve destekçileri kaybedecek. Her türlü düşmanlığa ve ihanete karşı bu millet kazanacak ve bayrağımız özgürce dalgalanacak. pic.twitter.com/Q0eK22J1jT — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 14 Şubat 2018

Kaynak: TRT Haber