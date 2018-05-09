Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: MHP ile ortak miting yapılabilir

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 24 Haziran seçimleri ile ilgili, "30 ilde miting planlanıyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"Sosyal medya manipülasyonları beyhude çabalar"

Sosyal medyayı kullanarak birtakım manipülasyonlara girişmek netice vermeyecek beyhude çabalardır. 24 Haziran'da milletimizin kararının ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Biz, bu kararın 'devam' olacağını öngörüyoruz. Mali disipline dayalı ekonomi politikaları aynen devam edecek. Seçim ekonomisi söz konusu değil.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Mali disipline dayalı ekonomi politikaları aynen devam edecek. Seçim ekonomisi söz konusu değil.https://t.co/EVHRRBFKtj pic.twitter.com/8czOWL3Ice — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Mayıs 2018

"ABD'nin tek taraflı anlaşmadan çekilmesi endişe verici"

ABD'nin tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesi endişe vericidir. Bölgede yeni istikrarsızlıklara, gerilimlere ve çatışmalara yol açma riskini taşımaktadır. Uzun müzakereler sonunda, diplomatik girişimler neticesinde varılmış bir anlaşmanın tek taraflı iptal edilmesi, elbette ABD'nin güvenirliğini de sarstmaktadır. Biz bölgede hiçbir ülkenin nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz. Bölgemizin tamamen, sahibi kim olursa olsun, nükleer silahlardan arındırılması bizim öncelikli hedefimizdir.

[ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi] Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bizim pozisyonumuz anlaşmanın devam etmesinden yana. ABD'nin tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesi endişe vericidir.https://t.co/EVHRRBFKtj pic.twitter.com/bC89fp7eao — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Mayıs 2018

"Ortak miting düzenlenebilir"

Böyle bir ihtimal var. Henüz çok kesinleşmiş bir tarihi, yeri, şekli netleştirilmiş bir kampanya programı henüz oluşmadı şu günlerde oluşuyor böyle bir ihtimal de var. Milliyetçi Hareket Partisi ile bir ortak miting de yapılabilir. Son tahlilde Cumhur İttifakı'nın bir mitingi olarak, Büyük Birlik Partisi de bu mitinge katılabilir. Bu Cumhur ittifakının gücünü, birlik ve beraberlik ruhunu duygusunu yansıtacak önemli bir miting olacaktır mutlaka.

[Cumhurbaşkanı Erdoğan - MHP Genel Başkanı Bahçeli ortak mitingi] Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Böyle bir ihtimal var, MHP ile bir ortak miting yapılabilir.https://t.co/EVHRRBFKtj pic.twitter.com/peRTTIrEEP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Mayıs 2018

"Yunanistan'ın darbeci askerin ilticasına onay vermesi"

8 darbeci askerden yani 8 teröristten ikincisinin iltica talebinin kabul edilmesi vahim bir durum. Biz bunu Yunan makamlarıyla bir buçuk yıldan fazla bir zaman oldu temmuzda iki yıl olacak. Defalarca konuştuk, kendilerinin bir takım gayretlerinin olduğunu biliyoruz. Fakat bunların yeterli olmadığını, bu terörist darbeci askerlerin ellerini kollarını sağlayarak yanı başımızdaki bir ülkede hem de bir AB ülkesinde dolaşmalarına izin verildiği gerçeği de önümüzde duruyor. Bizim buna tepkisiz kalmamız mümkün değil.

[Yunanistan'ın skandal kararı] Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: 8 darbeci askerden yani 8 teröristten ikincisinin iltica talebinin kabul edilmesi vahim bir durum.https://t.co/EVHRRBFKtj pic.twitter.com/4riqHCfGrK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Mayıs 2018

Fransa’da 'Kur'an-ı Kerim' tartışması

Bazı Avrupalılar kutsal kitabımıza ilişkin kendilerince birtakım çağrılarda, taleplerde ya da tasarruflarda bulunmak yerine öncelikle Avrupa'da yükselişe geçen aşırı sağın nereye gideceğine dair birtakım tedbirler almalıdırlar. Bizim kitabımızla uğramak yerine aşırı sağın yükselişini önlemek için çaba sarf etmelidirler.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin randevu talebi

Sayın Muharrem İnce'nin randevu talebi bize ulaştı. Sayın cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Uygun bir zamanda AK Parti genel merkezinde kendisini kabul edecek. Program üzerinde çalışılıyor, önümüzdeki birkaç gün içinde bu olabilir.

Kaynak: TRT Haber