Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rusya ile gizli pazarlık yapılmadı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı.

"İdlib'te gözlem noktası kurma kararımız harekattan bağımsız"

Rusya'nın Zeytin Dalı Harekatı'na nasıl destek verdiği sorusu üzerine, gizli bir pazarlığın bulunmadığını, "Afrin'i alın, İdlib'i verin" şeklinde bir şeyin söz konusu olmadığının altını çizen Kalın, şunları söyledi:

"Bizim İdlib'te 12 tane gözlem noktası kurma kararımız, yaklaşık bir buçuk ay önce Astana Toplantıları'nda alınmış bir karardır, Afrin operasyonundan bağımsız olarak. Şu anda bizim silahlı kuvvetlerimiz orada 3 tane gözlem noktasını kurdu zaten."

"Fırat Kalkanı iyi bir referans"

Kalın, Fırat Kalkanı Harekatını işaret etti, "Bu kendi başına çok iyi bir referans. yani terör unsurlarından bir bölgenin nasıl temizlendiği tekrar oranını haklına verileceğine dair. Afrinde de benzer bir tablonun yaşanması için elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz." dedi.

"BMGK'nın toplanması harekatla ilgili değil"

İbrahim Kalın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçtiğimiz günlerde "Suriye" başlığıyla toplanmasına da değindi:

"Güvenlik Konseyi'nde yapılan toplantı, Türkiye'nin Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili bir acil toplantı falan değildi. Olağan toplantı serisi içinde afrin konusu da ele alındı."

"Terörle mücadelede çifte standart yapıyorlar"

İbrahim Kalın, Batılı ülkeleri eleştirerek, "Batılı ülkeler maalesef şöyle düşünüyor, "DEAŞ bana saldırdığı için acil bir sorundur. PKK, Türkiye'nin sorunudur." Böyle bakarsanız bu terörle mücadelede bu çifte standarttır. " diye konuştu.

"DEAŞ tehdidi ortadan kalktı, bu ilişkiyi niye bitirmiyorsunuz?"

ABD'nin kendi resmi raporlarında PYD ve YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğuna dair raporları kaldırdıklarını anımsatan Kalın, "PYD, YPG'nin PKK ile bir ilgisi yok" argümanını geliştirmeye çalıştıklarını ancak bununla kimseyi ikna edemediklerini, kendilerinin de ikna olmadıklarını söyledi.

ABD Kongresi'nde "PKK, YPG, PKK mı değil mi, terör olaylarına karıştı mı, karışmadı mı?" şeklindeki konuların konuşulduğuna işaret eden Kalın, "Birileri hala DEAŞ ile mücadele bahanesiyle, 'Bu terör yapılanmasına destek veriyoruz' diyorsa, bizim şu soruyu sormamız gayet meşru hale geliyor; 'DEAŞ tehdidi ortadan kalktı. Bir altı ay öncesine göre DEAŞ yok sahada. Siz bize dediniz ki 'DEAŞ bittiği zaman bizim PYD YPG ile ilişkimiz bitecek'. Şimdi biz gayet meşru bir şekilde diyoruz ki 'DEAŞ tehdidi ortadan kalktı, bu ilişkiyi hala niye bitirmiyorsunuz?" dedi.

"Gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi yok"

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in, Zeytin Dalı Operasyonu'nun DEAŞ ile mücadeleyi kötü etkilediğine ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Kalın, bunun sahadaki gerçekleri yansıtmadığını belirterek, "Bu Amerikan kamuoyunu, batı kamuoyunu ikna etmek üzere inşa edilmiş bir argümandır. Sahadaki gerçeklelerle uzaktan yakından ilgisi yoktur." diye konuştu.

"PYD/YPG'ye yatırım yaptılar kolayca işin içinden çıkamayacaklar"

"Madem siz Suriye sahasında DEAŞ ile mücadelenin arzu edilen noktaya geldiğini söylüyorsunuz. Hala DEAŞ ile mücadeleyi nasıl zora sokuyor bu operasyon?" diye soran Kalın, şöyle devam etti:

"Demek ki başka bir şey var. Bu kadar yatırım yaptılar PYD ve YPG'ye. Çok kolay kendilerini bu işin içinden çıkartamayacaklar. Suriye Demokratik Güçleri adı altında bir isim icat ederek, bunu kamufle etmeye çalıştılar, sonra kendileri itiraf ettiler. Biz sahada olup biteni biliyoruz. Bunun böyle olmadığını biliyoruz. Orta, uzun vadede orada PKK/PYD/YPG yapılanmasını daha da derinleştirip, bunu lejyoner güç gibi mi kullanmak istiyorlar, bu soruyu sormak lazım."

Kaynak: TRT Haber