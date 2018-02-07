Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rejimle temasımız söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Böyle bir temasın kurulması söz konusu değil"

Türkiye ile Suriye yönetimi arasında temas kurulup kurulmayacağına ilişkin kamuoyunda devam eden tartışmaları değerlendiren Kalın şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun PYD/YPG'nin terör örgütü olduğunu söylemesi memnuniyet verici. Hala CHP içerisinde onlara terör örgütü diyemeyen onlara destek çıkan birileri olduğunu görüyoruz. Türkiye terörle mücadele noktasında kararlı bir mücadele yürütüyor. Terörün her türüne karşı net bir mücadele verilmesidir. Rejimle ilişki meselesine gelince biz bu konuda çok net tavrımızı ortaya koyduk. Rejimle temasımız söz konusu değil. Böyle bir temasın kurulması söz konusu değil. Suriye'nin birlik ve beraberliğini sağlayacak bir yapının ortaya çıkması önem arz ediyor. Siyasi geçiş süreci hayata geçirilirken Suriye'nin birliğini sağlayacak yapının ortaya çıkması büyük önem arz ediyor. Kılıçdaroğlu rejimle pazarlık yapın diyor. Bunlar yönlendirme."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın konuşmasından öne çıkanlar:

AB ile vize serbestisi

- Vize serbestisi ile ilgili çalışma tamamlandı ve AB'ye Dışişleri Bakanlığı tarafından teslim edildi. Bu gerçekleşirse Türkiye'nin AB'ye bakışı da değişecektir. İlişkilere yeni bir ivme kazandıracak. Bugün itibariyle yeni bir sürecin başladığını söyleyebiliriz. Türkiye vatandaşlarının Schengen içerisinde serbest dolaşım hakkının olması hak idi. Bu çerçevede 26 Mart'a Varna'da bir Türkiye-AB zirvesi gerçekleşecek ve Cumhurbaşkanımız katılacaklar. Bu zirveyi de biz çok önemsiyoruz. Bu zirveler Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde çok önemli fonksiyona sahiptir.

- Balkanların barış yolu olarak tarihe geçirecek bir projedir. Otoyol projesinin bir an önce hayata geçirilmesi için adımları atacağız. Balkanlar, Boşnaklar, Hırvatlar Sırplar arasında çok iyi ilişkiler kurmasına vesile olacak. Barış ve istikrara katkı sağlayacak. Sırbistan Cumhurbaşkanı önümüzdeki günlerde ülkemizi ziyaret edecek. Cumhurbaşkanımızın da bir Balkan turu olacak.

"19. günde 1000 civarında terörist etkisiz hale getirildi"

- Zeytin Dalı Harekatı 19. gününe girdi. Planladığı şekilde gidiyor. Şuana kadar kritik noktalar teröristlerden temizlendi. 19. günde 1000 civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu süre içerisinde uluslarası kamuoyundan yöneltilen eleştirileri takip ediyoruz. Fırat Kalkanı başladığında da eleştiriler gündeme gelmişti. Afrin ve bölgesindeki terör unsurları temizlenecek sınır güvenliği sağlanacak. Suriye'nin toprak bütünlüğüyle ilgilide önemli başarı sağlanacaktır. Başarılı bir şekilde operasyon ilerliyor. Güvenlik Toplantısındada konunun detayları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla sürüyor. 1000 civarında terörist etkisiz hale getirildi. Terör unsurları bölgeden tamamen temizlenecek.https://t.co/kkD6HVjBKU pic.twitter.com/LZKuokkV0r — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Şubat 2018

"ÖSO meşru Suriye muhalefetinin önemli bir parçasıdır"

- ÖSO'yu zemmetmeye yönelik açıklamaları da gördük. Esefle karşılıyoruz. ÖSO meşru Suriye muhalefetinin önemli bir parçasıdır. Onları teröristlerle bağlantılı gibi göstermeye çalışmak Zeytin Dalı'na gölge düşürmeye çalışmaktır. Küçük siyasi hesaplar bir kenara konulmalı. Milli çıkarlar doğrultusunda kenetlenilmeli. Malesef bazı çevreler siyasi hesaplarla ÖSO'yu terörle göstermeye çalıştığını üzüntüyle izlemekteyiz. Harekatın devam ettiği şu dönemde siyasi partilere çağrımız bu milli ve beraberlik duygusu içinde güvenlik güçlerimizin yanlarında olduğunu net bir şekilde ortaya koymalıdır.

"Teröristler yediği darbelerle yenia rayışlara girdi"

- Teröristlerin Afrin'de yediği darbelerle yeni arayışlara girdiğini görüyoruz. Suriye rejimine çağrı yaptı. İşine geldiği zaman her ülkeyle işbirliği yapabileceğini görüyoruz. Özellikle YPG ve PYD'ye destek veren ABD'nin bu noktayı görmesini istiyoruz. Umarız onlara verdiği desteği sonlandırırlar. DEAŞ ile mücadele adı altında verilen bu desteğin artık hiç bir şekilde devam etmesi söz konusu olmamalıdır.

"PKK'da yaşadıkları bocalamayı PYD/YPG'de yaşamamaları için uyaracağız"

- Zaman zaman çeşitli ülkelerin PKK bir terör örgütü ama biz PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz açıklamalarını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, PKK terör örgütünü 1984 yılında terör örgütü olarak tanımış ve listesine almıştır. Avrupa Birliği ise PKK'yı ancak 2002'de, yıllar sonra, çok uzun bir gecikmeden sonra terör örgütleri listesine alabilmiştir. Aynı uyarıyı yapıyoruz. 5 yıl sonra gecikmiş bir karar vermelerinin terörle mücadeleye zarar verdiğini hatırlatmak istiyoruz. PKK konusunda yaşadıkları bocalamayı PYD/YPG'de de yaşamamaları için uyarılara devam edeceğiz.

"Soçi Zirvesinde bir takım hatalar yapıldı"

- Soçi'deki zirvesinde bizim açımızdan bir takım hatalar yapıldı. Sonuç bildirgesinde önemli bir adım atıldı. 150 kişilik anayasa komisyonu. Rejimin İdlib çatışmasızlık bölgesinde ihlal edici tavırları devam ediyor. Sivillere yönelik saldırıların durdurulması için bütün aktörlerin devreye girmesi gerekiyor. TSK 4. bölgesinde İdlib'de kurmak için çalışmalarını yürütüyor. Bizim açımızdan bu yüzden önemli. Herkes üzerine düşeni yapmalı.

Ekonomiyle ilgili spekülatif iddialar

- Fırat Kalkanı başladığında da ekonomiye olumsuz yansıyacağı iddiaları atılmıştı. Zeytin Dalı ile de aynı şeyler gündemde. Bu mümkün değildir. Türkiye sınırları içinde terörün tamamen sıfırlanması üretim, yatırım, uluslararası sermaye açısından çok daha elverişli, cazip bir ekonomi portfolyonun oluşmasına da imkan sağlayacaktır. Bunun somut neticelerini de 2017 yılında gördük. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı saldırılar sadece terörle sınırlı değil finansal da. Biz bunların boşa çıktığını gördük. Zeytin Dalı devam ederken ekonomimizin bunlardan olumsuz etkilenmeyeceğini belirtmek istiyorum.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomimize herhangi bir olumsuz etkisi olmamıştır. Bundan sonra da olması beklenmemektedir.https://t.co/kkD6HVjBKU pic.twitter.com/1RbuM5ApBZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Şubat 2018

"Suriye'de yeni vekalet savaşları yaşanıyor"

- Suriye'deki hedefimiz ne toprak parçasını işgal etmektir ne de teröristlere verilen desteği görmezlikten gelmektir. Suriye'de çok değişik şeyler yaşanıyor. Yeni vekalet savaşları. ABD'nin teröristlere desteği bunun bir örneği. Trump'ın verdiği sözlere rağmen desteğe devam etmesi soru işaretlerine yol açıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit edecek bir takım paylaşımların yapıldığını görüyoruz. Rejimde böyle.

Tillerson ve McMaster'ın gelmesi

- Tillerson'un ziyareti kendi talepleri üzerine gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımız tarafındanda muhtemelen kabul edilecek. McMaster'da benim misafirim olarak geliyor. Biz ABD ile güveni yeniden tesis için çaba içerisindeyiz. ABD'nin atacağı somut adımlar bunu sağlayacak. PYD'ye verilen destek, FETÖ, Hakan Atilla davası bunlar ABD ilişkilerini zehirleyen uygulamalar. Biz bunların sona erdirilmesini güven esasına dayalı ilişkilerimizin ilerlemesini istiyoruz. Somut adımlar görmedik. Kapıyı tamamen kapatmıyoruz. Tillerson ve McMaster'ın ziyaretinde de bunları konuşacağız.

Zeytin Dalı'nda hava sahası kullanılması ve Afrin'de tanka saldırıda kullanılan silah

- Operasyonun durması söz konusu değil. Sahadaki ihtiyaç neyse hayata geçiriliyor. Silahın menşeiyle ilgili inceleme devam ediyor. Erken açıklama yapıp kamuoyunu yanıltmak istemeyiz.

Ruhani'nin açıklaması

- Ruhani gibi orada zaman zaman ülkelerin operasyon uzamasın şeklinde açıklamalarını not ederiz ama gene planlandığı şekilde hayata geçilmesi bizim görüşümüz. Üçlü zirve üzerinde çalışıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği'nin skandal sözleri

- TTB'nin harekatla ilgili sergilediği tutum. Türk ifadesi olması bir kenara Türkiye'de faaliyet gösteren bir STK tabiki de tepki toplar. Türk askerinin aldığı riskleri göz ardı ederek açıklamalar yaptığınızda tepkiye neden olur. Ne zaman işin ucu PKK'ya dokunuyor bu arkadaşlar hemen bir anda içlerindeki hümanist duyguları hatırlıyorlar. Bizim askerim ortada sokaklarda özgürce dolaşabilmemiz için hayatlarını ortaya koyuyorlar. Birilerinin kalkıp bir şeyler demesi herşeyden önce Mehmetçiğe saygısızlık. En azından susabilirlerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

- Bahçeli ile Cumhurbaşkanımızın görüşmesi her an olabilir. Bahçeli'ye Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklamalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum.

Kaynak: TRT Haber