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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rejim ile PYD/YPG anlaştı haberleri propaganda

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Afrin konusunda rejim ile PYD/YPG anlaştı haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rejim ile PYD/YPG anlaştı haberleri propaganda

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Esed rejiminin terör örgütü PYD/YPG ile anlaştığı ve rejimin Afrin'e gireceği yönündeki iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

Kalın, "Afrin konusunda rejim ile PYD/YPG anlaştı haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık. Fakat bu, bir takım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor. Kim ne yaparsa yapsın Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde kararlılıkla devam edecek ve hedefine ulaşacak." dedi.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: ypg, son dakika, PKK, ibrahim kalın, Esed, afrin
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