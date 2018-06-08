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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Millet Kıraathaneleri ile kitap ve okuma seferberliği başlayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, İstanbul Rami Kütüphanesi, Millet Kıraathaneleri ile büyük bir kitap ve okuma seferberliği başlayacak." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Millet Kıraathaneleri ile kitap ve okuma seferberliği başlayacak

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Millet Kıraathanelerine ilişkin paylaşımda bulundu. 

 


 

Kalın, "Ankara Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, İstanbul Rami Kütüphanesi, tüm il ve ilçelerimizde Millet Kıraathaneleri ile büyük bir kitap ve okuma seferberliği başlayacak. Tarihi, kültürü, sanatı, dünyayı ve insanı okumak ve anlamak için daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Millet Kıraathaneleri, İstanbul Rami Kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Cumh
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