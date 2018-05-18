Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Gündemde yeni bir çözüm süreci yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "yeni bir çözüm süreci" iddialarını yaptığı yazılı açıklama ile yalanladı.

Kalın, "Cumhurbaşkanımızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yahut açılım gibi bir konu yoktur." dedi. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

İbrahim Kalın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dini ve etnik kökene dayalı her tür ayrımı reddedip, bunu icraatlarıyla ortaya koyduğunu hatırlattı.

"Kürt kardeşlerimiz de diğer bütün bireyler gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit vatandaşlarıdır." diyen Kalın, geçmişin ret, inkar ve asimilasyon politikalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ortadan kaldırıldığını vurguladı.

Kalın açıklamasında; "Kürtler dahil bütün vatandaşlarımızın PKK terör örgütünün zulüm ve baskısından kurtulması için verilen mücadele bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: TRT Haber