Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Değerlendirmemizi MGK sonrası yapacağız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaretinin ardından, bir gazetecinin sorduğu soru üzerine ABD Savunma Bakanlığı'nın PYD açıklamasını değerlendirdi.

Kalın, konunun Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bunların hepsini bir değerlendireceğiz. Bugün MGK toplantımız da var, birazdan Cumhurbaşkanımızın Grup Toplantısı var. Onların hepsini değerlendiririz, ondan sonra açıklamalarımızı yaparız." yanıtını verdi.

Pentagon'dan gelen açıklama neydi?

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, "İçlerinde YPG’nin de yer aldığı SDG ile işbirliğini sürdüreceğiz. Türkiye'ye daha önce de söylediğimiz gibi, silah yardımları sınırlı görev özelinde ve askeri başarıya ulaşmak maksadını taşıyor." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: TRT Haber