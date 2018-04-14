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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Amaç, Suriye’deki savaşı sonlandırmak olmalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye harekatına desteği, "Suriye rejiminin cevapsız bırakılması düşünülemezdi." diyerek verdi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Amaç, Suriyedeki savaşı sonlandırmak olmalı

Ankara; ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye harekatından memnun.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'ye sınırlı harekatı böyle değerlendirdi: 

"Bu menfur saldırının sorumluları hesap vermelidir"

"- Kimyasal silahların kullanılması uluslararası hukukun ihlâli ve bir insanlık suçudur. 7 Nisan günü Duma’da kimyasal saldırı gerçekleştirdiği anlaşılan Suriye rejiminin cevapsız bırakılması düşünülemezdi. Bu menfur saldırının sorumluları hesap vermelidir. Uluslararası toplumu, gelecekte yaşanabilecek kimyasal saldırıların engellenmesi konusunda birlik olmaya çağırıyoruz.

"Yalnızca kimyasal silahların imhasına yönelik çabalar yetersiz"

- Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla ifade ettikleri gibi kimyasal silahların oluşturduğu tehdit, Suriye’de yüz binlerce insanın konvansiyonel silahlarla öldürüldüğü gerçeğini değiştirmemektedir. Dolayısıyla yalnızca kimyasal silahların imhasına yönelik çabalar, bölgedeki istikrarsızlığı sonlandırmakta yetersiz kalacaktır.

"Kapsamlı bir siyasi stratejiyi hayata geçirmeye davet ediyoruz"

- Amaç, Suriye’deki savaşı sonlandırmak olmalıdır. Konvansiyonel ve kimyasal silahlarla yapılan tüm katliamların engellenmesi, Suriye’de siyasi çözümün bir an önce sağlanmasına bağlıdır. Bu çerçevede ulusararası toplumu, kimyasal ve konvansiyonel tüm silahlarla gerçekleşen ölümleri sona erdirecek kapsamlı bir siyasi stratejiyi hayata geçirmeye davet ediyoruz." 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: suriye, ibrahim kalın, abd
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