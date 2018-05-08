  • 08 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.332
    EURO 5.142
  • BIST 99363.79
    ALTIN 183.056
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ABD’nin kararı istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ABD’nin kararı istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak bir karardır." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ABDnin kararı istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya platformu Twitter üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararını değerlendirdi.

Çok taraflı anlaşmanın, diğer ülkelerle devam edecekğini aktaran Kalın, "ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak bir karardır." dedi. 

Kalın ayrıca Türkiye'nin, nükleer silahların her türüne karşı olan kararlı tutumunu sürdüreceğini vurguladı.

 

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER