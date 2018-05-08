Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ABD’nin kararı istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya platformu Twitter üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararını değerlendirdi.

Çok taraflı anlaşmanın, diğer ülkelerle devam edecekğini aktaran Kalın, "ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak bir karardır." dedi.

Kalın ayrıca Türkiye'nin, nükleer silahların her türüne karşı olan kararlı tutumunu sürdüreceğini vurguladı.

ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak bir karardır.

Çok taraflı anlaşma, diğer ülkelerle devam edecektir.

Türkiye, nükleer silahların her türüne karşı olan kararlı tutumunu sürdürecektir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 8 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber