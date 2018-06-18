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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Münbiç açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, TSK'nın Münbiç devriyesiyle ilgili "Ülkemizin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için çalışmalar titizlikle ve kararlılıkla sürdürülecek" dedi

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalından Münbiç açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Münbiç devriyesiyle ilgili açıklama yaptı. 

Kalın, TSK'nın Münbiç devriyesini duyurduğu Tweet'i alıntılayarak, "Ülkemizin güvenliği ve Suriye’nin toprak bütünlüğü için bu çalışmalar titizlikle ve kararlılıkla sürdürülecek." dedi. 


 

TSK, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber

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