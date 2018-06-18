Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Münbiç açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Münbiç devriyesiyle ilgili açıklama yaptı.
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Kalın, TSK'nın Münbiç devriyesini duyurduğu Tweet'i alıntılayarak, "Ülkemizin güvenliği ve Suriye’nin toprak bütünlüğü için bu çalışmalar titizlikle ve kararlılıkla sürdürülecek." dedi.
Ülkemizin güvenliği ve Suriye’nin toprak bütünlüğü için bu çalışmalar titizlikle ve kararlılıkla sürdürülecek. https://t.co/BDAdPbFvPz— Ibrahim Kalin (@ikalin1) 18 Haziran 2018
TSK, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığını açıklamıştı.
Kaynak: TRT Haber