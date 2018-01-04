Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye'nin iç siyasetini karıştırmaya dönük bir kumpastır

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'deki 'Ambargo' davası için, "Skandal bir davanın skandal bir kararıdır." yorumunu yaptı.

"Aslında baştan düşmesi gereken bir dava"

Hukuk adına utanç verici bir senaryo hayata geçirilmektedir diyen İbrahim Kalın, "Skandal bir davanın skandal bir kararıdır. Hukuk adına utanç verici bir senaryo hayata geçirilmektedir. Mahkemenin seyrine baktığımız zaman, sözde tanıklara baktığımız zaman aslında baştan düşmesi gereken bir dava." diye konuştu.

"Türkiye'ye zarar vereceğini düşünenler boşuna çabalıyor"

Davanın, Türkiye'nin iç siyasetini karıştırmaya dönük bir kumpas olduğunun altını çizen Kalın, "Şuanda bu davaya bakan hakim FETÖ'cü kurum tarafından Türkiye'ye getiriliyor. Burada konuşmalar yaptırılıyor ve bu kişi skandal davaya hakim olarak bakıyor. Türkiye'nin iç siyasetini karıştırmaya dönük kumpas olduğu ortadadır. Temyiz yolları açık. Biz de bu konuyu takip etmeye devame edeceğiz, fakat bunun hukuk tarihi açısından da utanç verici bir operasyon olduğunu ifade etmek gerekir. Bu tür operasyonlar üzerinden Türkiye'ye zarar vereceğini düşünenler boşuna çabalıyor. " dedi.

İran'daki protestolar

28 Aralık'tan bu yana İran'da yaşanan protestolar hakkında da konuşan Kalın, şunları söyledi:

"Bizim için İran'ın istikrarı, barışı, huzuru son derece önemlidir. Birileri dışarıdan İran'ı karıştırmaya çalışıyorsa bunun ancak ters tepeceğini bir kez daha ifade etmemiz gerekir. Dışarıdan yapılan açıklamalarla, atılan twitlerle İran toplumunun barışını, huzurunu bozmaya yönelik müdahaleleri kabul etmediğimizi bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz."

"Suriye halkını PYD ya da YPG temsil edemez"

29-30 Ocak'ta Soçi'de yapılacak olan Suriye Zirvesi'nde PYD/YPG'nin davet edilmeyeceğine ilişkin konuşan İbrahim Kalın, "Suriye halkını hiçbir terörist grup temsil edemez. Suriye Kürtlerini de PYD ya da YPG temsil edemez. Biz PYD ve YPG'nin orada ne tür insan hakları ihlalleriyle, ne tür zulümlerle alan hakimiyeti sağlamaya çalıştığını biliyoruz. Batı basını bunu görmek istemeyebilir çünkü bu, ABD'nin planının bir parçası olarak hayata geçirilmiş bir uygulama." dedi.

"Kabine değişikliği söz konusu değil"

Kabine değişikliği iddialarına ilişkin, "Gündemimizde kabine değişikliği söz konusu değil. Hükümetimiz iş başında." açıklamasını yaptı.

KHK tartışmaları

Son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname'de muğlaklık olmadığını ifade eden Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da KHK'da muğlaklığın olmadığını, bunun sadece 15 Temmuz ile ilgili olduğunu kendileri de ifade ettiler. Konunun istismara açık bir mevzu olmadığı anlaşılacaktır. Önümüzde uğraşmamız gereken birçok konu var. OHAL çerçevesinde çıkartılan bütün KHK'lar devletin kendi işleyişi ile ilgilidir, vatandaşa yönelik değildir. Elbette bu kanunlar meclise gelecek sonunda. Zaten bu yasal olarak gerekli bir şey. Bundan sonra çıkacak KHK'lar da eninde sonunda onaylanmak için meclise gelecek. OHAL'in süreci ihtiyaca göre belirlenir."

"Rus askeri konuşlandırılması söz konusu değil"

Rusya'dan alınan S-400 savunma sistemleri için Rus askerinin Türkiye'de konuşlandırılacağının sorulması üzerine böyle birşeyin söz konusu olmadığını, teknik işbirliği ve eğitim anlamında bir trafik olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yapabileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları

Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu satıcıları için söylediği açıklamalarını şu sözlerle değerlendirdi:

"Terörle ve uyuşturucu ile mücadelede bir kararlılık ifadesidir. Bunu emniyet görevlilerine söylüyor. Bunu başka bir yere çekmek, infaz yetkisi veriyor demek ancak kötü niyetli yorum olur. Terörle mücadelede başarılı bir sınav veriyoruz. Türkiye, çok ciddi mesafeler katetmiştir. Terörle mücadele aynı bu çerçevede, kararlılıkla devam ettirilecektir. Terörle mücadelenin esas amacı nedir, terörü bitirmektir."

Bedelli askerlik

İbrahim Kalın, şuanda gündemde bedelli askerliğin olmadığını söyledi.

Kaynak: AA / TRT Haber