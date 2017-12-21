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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Trump'ın kararı gayri hukukidir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesi kararı gayri hukukidir." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Trumpın kararı gayri hukukidir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bir televizyon kanalının canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesi kararını gayri hukuki olarak değerlendiren Kalın,  "Bu Filistin'deki çözüm sürecini olumsuz etkileyecektir. Ortadoğu'daki barışı da olumsuz etkiler. İsrail'in yapması gereken işgal politikasına son vermeli. Vazgeçmedikçe orta doğu sorunları çoğalacaktır." ifadelerini kullandı. 

İbrahim Kalın, "Diplomosi tarihinde görülmemiş bir nobranlıkla ülkeleri tehdit ediyor. BM kararı red ederse Türkiye diplomatik olarak başarılması güç bir şeyi yapacak. Filistin'i tanıyan ülke sayısı 132. BM'de evet çıkarsa kararın hukuksuzluğu onaylanacak. Hamas, Yahudilerle bir dertlerinin olmadığını, İsrail'in işgal politikasına karşı olduklarını ifade etti." dedi. 

Kaynak: İHA

Etiketler: ibrahim kalın, Trump, kudüs
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