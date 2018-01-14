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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Terör örgütlerine karşı her türlü müdahale hakkı mahfuzdur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Terör örgütlerine karşı her türlü müdahale hakkı mahfuzdur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin terör ordusuna tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Terör örgütlerine karşı her türlü müdahale hakkı mahfuzdur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Uluslararası Koalisyon tarafından bazı medya organlarına yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye Sınır Güvenlik Gücü'nün kurulması ve eğitimi amacıyla çalışıldığı" bilgisinin paylaşıldığını aktardı.

Kalın, Amerika Birleşik Devletleri'nin "DEAŞ ile mücadele" gerekçesiyle PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG'ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terör örgütünü meşrulaştırmaya ve bölgede kalıcı hale getirmeye yönelik endişe verici adımlar attığına işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şunları kaydetti:

"Bu durumun kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar çerçevesinde, adı ve şekli ne olursa olsun her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini sınırları içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecektir. Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur."

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
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