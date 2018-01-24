Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN televizyonuna konuştu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International televizyonunda Christiane Amanpour'un Zeytin Dalı Harekatı ve Suriye'deki duruma ilişkin sorularını cevapladı.

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı anlatan Kalın, Washington'dan somut adım beklendiğini vurguladı.

Kalın, "Amerikan yönetiminin atması gereken somut adım, son iki yılda PYD-YPG’ye verdikleri tüm silahları toplamaktır. Zira bu askeri desteğin verilmesi, DEAŞ ile mücadele çerçevesinde makul gösteriliyordu. Bize defalarca 'DEAŞ tehdidi ortadan kalktıktan sonra PYD/YPG'ye askeri destek verilmeyecek' dediler. Şimdi DEAŞ ortadan kaldırıldı. Ancak maalesef askeri yardım, silahlar ve mühimmat bu gruplara gitmeye devam ediyor. Burada sorulması gereken soru şudur; Neden onları hala destekliyorsunuz? DEAŞ tehdidi artık yok. Bu silahları bize karşı veya Araplar, Türkmenler ve diğer Suriyelilere karşı kullanmayacaklarını nasıl biliyorsunuz?" dedi.

Programda, eski ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ın, "NATO müttefiki olarak Türkiye'ye borcumuz, elimizden geldiği kadarıyla bu Kürtlerin ellerindeki imkanları Türkiye'ye karşı kullanmamalarını sağlamaktır. Neticede Türkiye bir dost ve NATO müttefiki." açıklamasını yaptığı görüntüler de yayınlandı.

"Tahammül edemeyiz"

Son bir yıllık dönemde PYD/YPG kontrolünde bulunan Afrin bölgesinden yaklaşık 700 saldırı gerçekleştirildiğini hatırlatan Kalın, sınırın her iki tarafında operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Kalın, bu konuyu defalarca gündeme getirdiklerine dikkati çekerek, "Sınırımızı korumak için adım atmamız gerekiyordu. Üstelik bildiğiniz gibi PYD ve YPG, PKK'nın Suriye kollarını oluşturuyor. PKK hem Avrupa'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde terör örgütü olarak kabul ediliyor. Biz böyle bir terör örgütünün sınırlarımızın yanı başında özerklik elde etmesine veya devletimsi bir yapı kurmasına tahammül edemeyiz." ifadesini kullandı.

"YPG, Ankara-Washington ilişkisini bozamaz"

Ankara-Washington arasındaki ilişkinin YPG'nin bozamayacağı kadar önemli olduğunu söyleyen Kalın, iki ülke askerlerinin karşı karşıya gelmesinin söz konusu olmadığını belirtti:

"Türkiye-ABD ilişkisi PYD-PKK gibi gruplar tarafından zarar verilemeyecek kadar önemli. Birlikte çalışırsak bölgede daha büyük stratejik çıkarlarımız olur. Hem bölge açısından hem bizim açımızdan hem de Amerikalılar açısından."

"Amerikalılar Afrin bölgesinde bulunmuyor"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, harekatın bölgedeki Kürtlere yönelik olmadığının da altını çizdi. Kalın, "Şeffaf şekilde yürüttüğümüz bu süreç, Afrin Kürtlerine veya Suriye Kürtlerine yönelik değil. Bu harekat, Kürtleri temsil ettiğini iddia eden bir terör ağına yönelik gerçekleştiriliyor. Tabii ki bu iddianın gerçeklerle hiçbir ilgisi yok. PYD-PKK'nın Marksist Leninist ideolojisini kabul etmeyen binlerce Kürt var." dedi.

"Suriye'de Rusya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

İbrahim Kalın, ABD ile Türkiye arasında yaşanan sorunlardan Rusya'nın kazançlı çıktığı yorumlarının hatırlatılması üzerine, "Görüntüde Rusya’nın bu durumu manipüle etmek isteyeceğini düşünebilirsiniz ama Rusların böyle bir şey yaptığına şahit olmadık. Biz Suriye'de Rusya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber, AA