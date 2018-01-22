Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bir çifte standarttır ve iki yüzlülüktür

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Türkiye'nin DEAŞ, PKK, FETÖ dahil terörün her türüne karşı kararlılıkla mücadele ettiğini vurguladı.

Kalın, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin TSK'nın Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili “Son derece endişeliyim" açıklamasına da sert tepki gösterdi.

"PKK/PYD/YPG söz konusu olunca birilerinin “endişe” beyan etmesi ve “savaş karşıtlığı” söylemine sığınması, bir çifte standarttır ve iki yüzlülüktür. Bunlar Türkiye’yi asla yıldırmayacaktır."

Türkiye DEAŞ, PKK, FETÖ dahil terörün her türüne karşı kararlılıkla mücadele etmektedir. PKK/PYD/YPG söz konusu olunca birilerinin “endişe” beyan etmesi ve “savaş karşıtlığı” söylemine sığınması, bir çifte standarttır ve iki yüzlülüktür. Bunlar Türkiye’yi asla yıldırmayacaktır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 22 Ocak 2018

AB'den Afrin açıklaması

Mogherini, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı ardından düzenlediği basın toplantısında, Afrin yönelik operasyondan son derece endişe duyduğunu belirterek, şunları söylemişti:

"Birincisi insani nedenler. İnsani yardımların ulaştığından ve sivil halkın operasyondan etkilenmediğinden emin olmalıyız. Alandaki herhangi bir askeri operasyonun DEAŞ karşıtı olduğundan da emin olmalıyız. Beni endişeye sevk eden diğer husus ise askeri operasyonlar Cenevre'deki görüşmelerin sürmesini olumsuz etkileyebilir."

Kaynak: TRT Haber