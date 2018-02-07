Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rejimle temasımız söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Bugün itibariyle yeni bir sürecin başladığını söyleyebiliriz. Bizim temennimiz vize serbestisinin kısa sürede hayata geçirilmesi. Bu trafiğin yeni bir ivme kazandırmasını bekliyoruz. Türkiye AB zirvesini çok önemsiyoruz. Cumhurbaşkanı, 26 Mart'ta Varna'da yapılacak zirveye katılacak.

- Balkanların barış yolu olarak tarihe geçirecek bir projedir. Otoyol projesinin bir an önce hayata geçirilmesi için adımları atacağız. Balkanlar, Boşnaklar, Hırvatlar Sırplar arasında çok iyi ilişkiler kurmasına vesile olacak. Barış ve istikrara katkı sağlayacak. Sırbistan Cumhurbaşkanı önümüzdeki günlerde ülkemizi ziyaret edecek. Cumhurbaşkanımızın da bir Balkan turu olacak.

- Zeytin Dalı Harekatı 19. gününe girdi. Planladığı şekilde gidiyor. Şuana kadar kritik noktalar teröristlerden temizlendi. 19. günde 1000 civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu süre içerisinde uluslarası kamuoyundan yöneltilen eleştirileri takip ediyoruz. Fırat Kalkanı başladığında da eleştiriler gündeme gelmişti. Afrin ve bölgesindeki terör unsurları temizlenecek sınır güvenliği sağlanacak. Suriye'nin toprak bütünlüğüyle ilgilide önemli başarı sağlanacaktır. Başarılı bir şekilde operasyon ilerliyor. Güvenlik Toplantısındada konunun detayları ele alındı.

- ÖSO'yu zemmetmeye yönelik açıklamaları da gördük. Esefle karşılıyoruz. ÖSO meşru Suriye muhalefetinin önemli bir parçasıdır. Onları teröristlerle bağlantılı gibi göstermeye çalışmak Zeytin Dalı'na gölge düşürmeye çalışmaktır. Küçük siyasi hesaplar bir kenara konulmalı. Milli çıkarlar doğrultusunda kenetlenilmeli. Malesef bazı çevreler siyasi hesaplarla ÖSO'yu terörle göstermeye çalıştığını üzüntüyle izlemekteyiz. Harekatın devam ettiği şu dönemde siyasi partilere çağrımız bu milli ve beraberlik duygusu içinde güvenlik güçlerimizin yanlarında olduğunu net bir şekilde ortaya koymalıdır.

- Teröristlerin Afrin'de yediği darbelerle yeni arayışlara girdiğini görüyoruz. Suriye rejimine çağrı yaptı. İşine geldiği zaman her ülkeyle işbirliği yapabileceğini görüyoruz. Özellikle YPG ve PYD'ye destek veren ABD'nin bu noktayı görmesini istiyoruz. Umarız onlara verdiği desteği sonlandırırlar. DEAŞ ile mücadele adı altında verilen bu desteğin artık hiç bir şekilde devam etmesi söz konusu olmamalıdır.

- PYD/YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz açıklamalarını görüyoruz. AB PKK'yı geç terör listesine aldı. Aynı uyarıyı yapıyoruz. 5 yıl sonra gecikmiş bir karar vermelerinin terörle mücadeleye zarar verdiğini hatırlatmak istiyoruz. PKK konusunda yaşadıkları bocalamayı PYD/YPG'de de yaşamamaları için uyarılara devam edeceğiz.

- Soçi'deki zirvesinde bizim açımızdan bir takım hatalar yapıldı. Sonuç bildirgesinde önemli bir adım atıldı. 150 kişilik anayasa komisyonu. Rejimin İdlib çatışmasızlık bölgesinde ihlal edici tavırları devam ediyor. Sivillere yönelik saldırıların durdurulması için bütün aktörlerin devreye girmesi gerekiyor. TSK 4. bölgesinde İdlib'de kurmak için çalışmalarını yürütüyor. Bizim açımızdan bu yüzden önemli. Herkes üzerine düşeni yapmalı

- Fırat Kalkanı başladığında da ekonomiye olumsuz yansıyacağı iddiaları atılmıştı. Zeytin Dalı ile de aynı şeyler gündemde. Bu mümkün değildir. Terörün tamamen sıfırlanması ekonomi açısından çok daha olumlu olacak.

- Almanya ile yaşanan siyasi krize rağmen Alman yatırımcılar Türkiye'de çalışmaya devam ettiller. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı saldırılar sadece terörle sınırlı değil finansal da. Biz bunların boşa çıktığını gördük. Zeytin Dalı devam ederken ekonomimizin bunlardan olumsuz etkilenmeyeceğini belirtmek istiyorum.

- Kılıçdaroğlu'nun PYD/YPG'nin terör örgütü olduğunu söylemesi memnuniyet verici. Hala CHP içerisinde onlara terör örgütü diyemeyen onlara destek çıkan birileri olduğunu görüyoruz. Türkiye terörle mücadele noktasında kararlı bir mücadele yürütüyor. Terörün her türüne karşı net bir mücadele verilmesidir. Rejimle ilişki meselesine gelince biz bu konuda çok net tavrımızı ortaya koyduk. Rejimle temasımız söz konusu değil. Suriye'nin birlik ve beraberliğini sağlayacak bir yapının ortaya çıkması önem arz ediyor. Siyasi geçiş süreci hayata geçirilirken Suriye'nin birliğini sağlayacak yapının ortaya çıkması büyük önem arz ediyor. Kılıçdaroğlu rejimle pazarlık yapın diyor. Bunlar yönlendirme.

- Suriye'deki hedefimiz ne toprak parçasını işgal etmektir ne de teröristlere verilen desteği görmezlikten gelmektir. Suriye'de çok değişik şeyler yaşanıyor. Yeni vekalet savaşları. ABD'nin teröristlere desteği bunun bir örneği. Trump'ın verdiği sözlere rağmen desteğe devam etmesi soru işaretlerine yol açıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit edecek bir takım paylaşımların yapıldığını görüyoruz. Rejimde böyle.

Tillerson ve McMaster'ın gelmesi

- Tillerson'un ziyareti kendi talepleri üzerine gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımız tarafındanda muhtemelen kabul edilecek. McMaster'da benim misafirim olarak geliyor. Biz ABD ile güveni yeniden tesis için çaba içerisindeyiz. ABD'nin atacağı somut adımlar bunu sağlayacak. PYD'ye verilen destek, FETÖ, Hakan Atilla davası bunlar ABD ilişkilerini zehirleyen uygulamalar. Biz bunların sona erdirilmesini güven esasına dayalı ilişkilerimizin ilerlemesini istiyoruz. Somut adımlar görmedik. Kapıyı tamamen kapatmıyoruz. Tillerson ve McMaster'ın ziyaretinde de bunları konuşacağız.

- Afrin operasyonuyla ilgili gerekli askeri planlamayı yapan kurumlar bellidir. Başarı şekilde yürütülüyor. Görüşlere saygı duyarız. Dolayısıyla oraya girelim buraya girmeyelim değerlendirmeleri ilgili makamlar yapsınlar.

Vize serbestisi

- Ne zamanki AP'ye taşındı siyaset malzemesi haline geldi konu bir anda Türkiye bunu yaparmı yapmazmı şeklinde bir tartışmaya döndü. Bizim kendi terörle mücadele yasalarımız çerçevesinde Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uygulatmadan bir takım düzenlemeler yürütüldü ve AB tarafına iletildi. Bütün tarafların taleplerini karşılar mahiyette. Vize serbestisinin gerçekleştirilmesi için gerekli adımları attık. AB içerisindeki hesaplar neticesinde uzatılmış bir konuydu. Türkiye'nin terörle mücadeledeki kriterlerini göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapacaktır.

Zeytin Dalı'nda hava sahası kullanılması ve Afrin'de tanka saldırıda kullanılan silah

- Operasyonun durması söz konusu değil. Sahadaki ihtiyaç neyse hayata geçiriliyor. Silahın menşeiyle ilgili inceleme devam ediyor. Erken açıklama yapıp kamuoyunu yanıltmak istemeyiz.

Ruhani'nin açıklaması ve TTB

- Ruhani orada zaman zaman ülkelerin operasyon uzamasın şeklinde açıklamalarını not ederiz ama gene planlandığı şekilde hayata geçilmesi bizim görüşümüz. Üçlü zirve üzerinde çalışıyoruz. TTB'nin harekatla ilgili sergilediği tutum. Türk ifadesi olması bir kenara Türkiye'de faaliyet gösteren bir STK tabiki de tepki toplar. Türk askerinin aldığı riskleri göz ardı ederek açıklamalar yaptığınızda tepkiye neden olur. Ne zaman işin ucu PKK'ya dokunuyor bu arkadaşlar hemen bir anda içlerindeki hümanist duyguları hatırlıyorlar. Bizim askerim ortada sokaklarda özgürce dolaşabilmemiz için hayatlarını ortaya koyuyorlar. Birilerinin kalkıp bir şeyler demesi herşeyden önce Mehmetçiğe saygısızlık. En azından susabilirler.

- Bahçeli ile Cumhurbaşkanımızın görüşmesi her an olabilir. Bahçeli'ye teşekkür etmek istiyorum.