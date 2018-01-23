Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: ABD söz vermişti, ancak YPG hala Münbiç'te

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın Kürtlere, Suriye'ye ya da Afrin'e karşı değil, terör örgütüne karşı yapıldığını vurguladı.

"Türkiye sınır güvenliğini sağlamakla sorumlu"

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin son bir yılda Türkiye'yi hedef alan 700'ün üzerinde saldırı gerçekleştirdiğini belirten Kalın, Türkiye'nin kendi sınır güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğuna dikkat çekti.

"Suriye toprağında gözümüz yok"

"Suriye toprağında gözümüz yok" diyen Kalın, El Bab'ta ve Cerablus'ta olduğu gibi Afrin'in de harekat sonrasında halkına bırakılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, uluslararası toplumun, durumun Türkiye için aciliyetini anlayamadığını ancak harekata karşı çıkmadıklarını söyledi.

"NATO'dan çok az destek gördük"

Türkiye'nin NATO'dan çok az destek gördüğünü vurgulayan Kalın, NATO'dan uzaklaşmanın söz konusu olmadığını ifade etti.

Kalın, harekat için Rusya, İran ve uluslararası koalisyonla bir koordinasyon yapıldığını belirtti.

"YPG hala Münbiç'te"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'a, Erdoğan'ın sıranın Münbiç'e geleceği yönündeki açıklamaları da soruldu.

Kalın, terör unsurlarının Münbiç'ten çıkacağına dair ABD yönetiminin 1,5 yıl önce söz verdiğini, ancak YPG'nin halen kentten ayrılmadığını hatırlattı.

Münbiç'e harekat olursa Türk askeri ile ABD askerinin karşı karşıya gelmemesi için koordinasyon içerisinde olduklarını ifade etti.

"Suriye görüşmelerinde YPG masada olamaz"

Kalın, Afrin harekatının, Suriye'nin geleceğinin görüşüleceği toplantılara olumlu katkı yapacağını düşündüğünü, harekat sonucunda Suriye halkını kimin temsil ettiği konusuna açıklık getirilmiş olacağını belirtti.

Kalın, terör örgütünün Suriye halkının temsil edileceği bir masada oturmasına karşı olduklarını yineledi.

Harekatın ne kadar süreceği yolundaki soruya cevaben Kalın, günler de haftalar da sürebileceğini belirterek, şimdiye kadar iyi bir ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber