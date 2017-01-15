  • 16 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.727
    EURO 3.965
  • BIST 81524.32
    ALTIN 143.486
Buradasınız : » » 'Cumhurbaşkanlığı sistemine diktatörlük demek iftiradır'

'Cumhurbaşkanlığı sistemine diktatörlük demek iftiradır'

Adalet Bakanı Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı sistemine diktatörlük, tek adamlık demek esasen teklife yapılan açık ve abartılı bir iftiradır." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Cumhurbaşkanlığı sistemine diktatörlük demek iftiradır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı sistemine diktatörlük, tek adamlık demek esasen teklife yapılan açık ve abartılı bir iftiradır." dedi.

Adalet Bozdağ, 18'inci madde üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Diktatörlük eleştirilerine tepki gösteren Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı sistemine diktatörlük, tek adamlık demek esasen teklife yapılan açık ve abartılı bir iftiradır. Bu millet sizden de akllı, bizden de akıllı. Neyin diktatörlük olduğunu, neyin hukuk devletine uygun olduğunu daha iyi bilecek, karar verecek. Diktatörlükten kastınız yasama, yargı, yürütmeyi tek elde toplanmasına denir, bu teklif bu hususları birbirinden ayırıyor, tam bağımsızlık getiriyor." diye konuştu.

Seçimlerin de 5 yılda bir, rekabetçi ortamda, halkın iradesiyle gerçekleşeceğini dile getiren Bozdağ, şunları söyledi:

"Halkın iradesiyle yapılan seçimin neresinde diktatörlük var. Dünyanın neresinde böyle bir uygulama var. Yasama, yürütme ve yargıyı elinde bulunduran kişiye diktatör denir, bu teklifin neresinde böyle bir şey var. Cumhurbaşkanının her türlü eylemlerine karşı yargı yolunu açıyoruz, dünyanın neresinde böyle birşey var. Meclisin seçimleri yenileme kararı var, dünyanın neresinde böyle bir uygulama var."

Mevcut sistemde egemenliğin millete ait olduğunun ifade edildiğini ancak yürütmenin millette olmadığına işaret eden Bozdağ, "Biz 'Yasamayı, yürütmeyi de doğrudan halk seçsin' diyoruz. Bunun neresinde diktatörlük var. Doğrudan ya da dolaylı olarak ilk 4 maddeyi değiştiren ya da zayıflatan bir durum yoktur. Bu bir rejim değişikliği değil, hükümet şekli değişikliğidir." değerlendirmesinde bulundu. AA

Etiketler: Adalet Bakanı Bozdağ, cumhurbaşkanlığı sistemi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER