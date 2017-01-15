'Cumhurbaşkanlığı sistemine diktatörlük demek iftiradır'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı sistemine diktatörlük, tek adamlık demek esasen teklife yapılan açık ve abartılı bir iftiradır." dedi.

Adalet Bozdağ, 18'inci madde üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Diktatörlük eleştirilerine tepki gösteren Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı sistemine diktatörlük, tek adamlık demek esasen teklife yapılan açık ve abartılı bir iftiradır. Bu millet sizden de akllı, bizden de akıllı. Neyin diktatörlük olduğunu, neyin hukuk devletine uygun olduğunu daha iyi bilecek, karar verecek. Diktatörlükten kastınız yasama, yargı, yürütmeyi tek elde toplanmasına denir, bu teklif bu hususları birbirinden ayırıyor, tam bağımsızlık getiriyor." diye konuştu.

Seçimlerin de 5 yılda bir, rekabetçi ortamda, halkın iradesiyle gerçekleşeceğini dile getiren Bozdağ, şunları söyledi:

"Halkın iradesiyle yapılan seçimin neresinde diktatörlük var. Dünyanın neresinde böyle bir uygulama var. Yasama, yürütme ve yargıyı elinde bulunduran kişiye diktatör denir, bu teklifin neresinde böyle bir şey var. Cumhurbaşkanının her türlü eylemlerine karşı yargı yolunu açıyoruz, dünyanın neresinde böyle birşey var. Meclisin seçimleri yenileme kararı var, dünyanın neresinde böyle bir uygulama var."

Mevcut sistemde egemenliğin millete ait olduğunun ifade edildiğini ancak yürütmenin millette olmadığına işaret eden Bozdağ, "Biz 'Yasamayı, yürütmeyi de doğrudan halk seçsin' diyoruz. Bunun neresinde diktatörlük var. Doğrudan ya da dolaylı olarak ilk 4 maddeyi değiştiren ya da zayıflatan bir durum yoktur. Bu bir rejim değişikliği değil, hükümet şekli değişikliğidir." değerlendirmesinde bulundu. AA