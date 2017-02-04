'Cumhurbaşkanlığı sisteminde tıkanma olmayacak'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Yakın tarihte devletin çalışamaz duruma geldiğini çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı sisteminde artık bu krizler olmayacak, tıkanma olmayacak. Cumhurbaşkanı, işini kim iyi yapıyorsa isterse meclis dışında olsun o yetişmiş kişiyi getirip bakan yapabilecek. Hiçbir şekilde yönetim boşluğu olmayacak." dedi.

Bakan Elvan, Şanlıurfa'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmada, daha güçlü bir Şanlıurfa, daha güçlü bir Türkiye için el ele vererek daha çok çalışacaklarını söyledi.

Türkiye'nin gelişip büyüdüğünü ancak mevcut sistemin bu büyümeye ve gelişmeye ayak uyduramadığını belirten Elvan, "Anayasa değişikliği meclisten geçti. Artık milletimizin karşısına çıkmak için hazır durumdayız. Milletimiz ne derse o olacak ancak bizim iyi anlatmamız, iyi izah etmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin gelişmesini ve güçlenmesine karşı olan bazı mihraklar var. Bunlara karşı da son derece uyanık olmamız gerekiyor. Yakın tarihte devletin çalışamaz duruma geldiğini çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı sisteminde artık bu krizler olmayacak, tıkanma olmayacak. Cumhurbaşkanı işini kim iyi yapıyorsa isterse meclis dışında olsun o yetişmiş kişiyi getirip bakan yapabilecek. Hiçbir şekilde yönetim boşluğu olmayacak." diye konuştu.

Milli iradeyi güçlendirmek, 2023 hedeflerine ulaşmak için en iyi sistemin cumhurbaşkanlığı sistemi olduğuna inandıklarını kaydeden Elvan, bazılarının bunları içlerine sindiremediklerini söyledi.

Gelecek nesiller için değişiklik büyük önem arz ettiğini ifade eden Elvan, bu konuda teşkilatlara önemli görevler düştüğünü kaydetti.

"Terörün dili, dini, ırkı yok"

Bakan Elvan, içte ve dışta Türkiye'nin ve Şanlıurfa'nın birliğine, bütünlüğüne, insanların hayatına, huzuruna kast eden millet ve Türkiye düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Milletin teröre prim vermeyeceğini vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

"Terörün dili, dini, ırkı yoktur. Bu ihanet şebekelerinin arkalarında hangi devlet olursa olsun, isterse yedi düvelden destek alsınlar Şanlıurfa dimdik ayakta durdukça, milletimiz dik durdukça bu bataklıkları bir bir kurutacağız. Milletimiz bunlara prim vermiyor. Bu ihanet şebekelerini bir bir temizleyeceğiz. Bu uğurda şehitlerimiz oldu. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere hepsini rahmetle ve minnetle anıyorum. Hiçbir şekilde bu şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Güvenlik güçlerimiz kar kış demeden dağlarda terörist avında. Suriye'de El Bab'ta Mehmetçiklerimiz tarih yazıyor. DEAŞ denilen pislik temizleniyor. Allah polisimiz ve askerimize güç versin. Terör 40 yıldır bu bölgede sadece insanların canlarına kast etmiyor ekmeklerine de mani oluyor. Bölge gelişmesin istiyor. 14 yıldır Şanlıurfa'yı geliştirmek için ne gerekiyorsa yaptık yapmaya da devam edeceğiz."

"Mesleki eğitim programları başlatacağız"

Şanlıurfa'da işsizliğin azaltılması ve nitelikli insan sayısının artırılmasına yönelik çok güçlü mesleki eğitim programlarını başlatacaklarını aktaran Bakan Elvan, "Her bir eğitim verdiğimiz kardeşimizi istihdam edeceğiz. Bu bölgede insan kaynağına yönelik ihtiyaç neyse o ihtiyaçları gidermek için tedbirler alacağız. Mesleği eğitime ve vatandaşlarımızın ve gençlerimizin istihdamına çok büyük bir önem vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda performans derecesi yüksek olan AK Parti ilçe başkanlıklarına plaket veren Bakan Elvan, kentteki temasları çerçevesinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ŞUTSO) sivil toplum kuruluşları ve iş adamlarıyla buluştu.

İş adamlarına Cazibe Merkezleri programı hakkında bilgiler veren Elvan, Şanlıurfa'nın bölgede çekim gücü olan, çevresinin kendisine baktığı merkez şehirlerinden birisi olduğunu vurguladı. AA