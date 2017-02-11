'Cumhurbaşkanlığı sisteminde artık krizler yaşanmayacak'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Malatya'daki temasları çerçevesinde AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Elvan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, gözü dönmüş ihanet şebekelerin, FETÖ'cülerin Türkiye'yi ateşe atma, millet iradesini hiçe sayma, millete kurşun yağdırma alçaklıklarına herkesin şahit olduğunu belirterek, "Milletimiz ayağa kalktı. Malatya ayağa kalktı. Bu hainlere bu alçaklara hem Malatyamız hem milletimiz hem Türkiyemiz geçit vermedi." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara ve partililere seslenen Bakan Elvan, şunları kaydetti:

"Her şey millet için diye yola çıktığımızda yolumuza taş koydular. Liderimizi yasakladılar. Utanmadan 'artık muhtar bile olamaz' diye alay ettiler. Her türlü operasyonu bize çekmeye çalıştılar. Allah'a şükür bunların hiçbirisi tutmadı. Milletimiz yoluna devam etti. Kapatma davaları, 367 krizleri, elektronik muhtıralar bizi yıldırmadı. Gezicilerin, 17 Aralık vesayetçilerinin 25 Aralık darbecilerinin hevesini kursağında bıraktınız. En son kozlarını 15 Temmuz'da oynadılar, bu alçaklara fırsat vermediniz. Türkiye'yi ateşe atmak, 3. dünya ülkesi yapmak isteyenlere fırsat vermediniz. Bu ülkede huzur varsa sizlerin eseridir. Yüz yıldır hasreti çekilen eserler sizlerin eseridir. Sağlıkta, sosyal güvenlikte, eğitimde yapılan reformlar yine sizlerin eseridir. Yolu olmayan yerlere yol ulaşmışsa, suyu olmayan yerlere su gitmişse yine sizin eserinizdir."

Türkiye'nin büyüdüğünü ve geliştiğini vurgulayan Elvan, mevcut sistemin bu büyümeye ve gelişmeye ayak uyduramadığını belirterek, "Elbise bedene dar geliyor. Baş başka yere, ayak başka yere çekmesin diye, damarlar tıkanmasın diye milli irade layıkıyla karşılık bulsun diye Türkiye geleceğe daha hızlı adımlarla hazırlansın diye Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmek için tüm hazırlıklarımızı yaptık." diye konuştu.

Anayasa değişikliği teklifinin TBMM'den geçtiğini anımsatan Elvan, artık milletin karşısına çıkmaya hazır olduklarını, millet ne derse onun olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı sisteminde artık krizler yaşanmayacağını vurgulayan Elvan, "Artık milletimizin yüzde 50'sinden fazlasının oyunu almış olan yürütmede olacak. Bugün yüzde 20 oy alarak hükümet kurma yetkiniz var. Geçmişte oldu mu? Oldu. Yaşandı mı? Yaşandı. Koalisyon sıkıntılarını yaşadık mı? Yaşadık. Hükümet olma şartı artık yüzde 50'nin üzerine çekilmiştir. Artık milletin temsili sadece TBMM'de yasama alanında değil, yürütme alanında da son derece güçlü bir şekilde olacak. Yüzde 50'nin altında oy alan hiç kimse hükümet olamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yeni sistemle bürokratik gecikmelerin ortadan kalkacağı, yatırımların zamanında yapılıp zamanında tamamlanacağına işaret eden Elvan, "Türkiye artık kendisinin gerisinde kalmayacak, dünyanın gerisinde kalmayacaktır. 2023 hedeflerimiz, 2035 hedeflerimiz için, dünyada gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmamız için, milli iradeyi güçlendirmemiz için en iyi sistem olan Cumhurbaşkanlığı sistemine hep birlikte ne diyeceğiz? 'Evet' diyeceğiz. Allah'ın izniyle milletimiz Türkiye için doğru olan bu sisteme güçlü bir şekilde birlikte 'Evet' diyerek tarihi bir adım atacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"AK Parti'nin farkı milletle bütünleşen bir parti olmasıdır"

Son aylarda terörle mücadele konusunda çok yoğun bir çalışma içinde olduklarını kaydeden Elvan, şöyle devam etti:

"Sizler de bunun farkındasınız. Allah'ın izniyle bu terör örgütlerinin kökünü hep birlikte kurutacağız. Bunlara yönelik mücadelemiz devam ediyor. Türkiye eskisinden çok daha iyi, çok daha güçlü bir konumda olacak. Bu konuda en ufak bir kaygınız olmasın. Ama tabii sizden beklentilerimiz var. Biz bugüne kadar hep halkla bütünleştik, milletimizle bütünleştik, dertleştik. Milletimizin derdi neyse bizim derdimiz de odur. Biz dertliyiz arkadaşlar ama muhalefetin böyle bir derdi yok. Dertsiz bir muhalefetin başarılı olması mümkün mü? Mümkün değil. Toplumdan, insanlardan kopuk, milletin derdiyle dertlenmeyen, isteğini, talebini görmezden gelen bir partinin Türkiye'de iktidar olması mümkün değil. Hep şunu soruyorlar; 14 yıldan beri siz nasıl her seçimde AK Parti olarak oyunuzu artırıyorsunuz? Muhalefet partileri yerinde sayıyor. Bunun cevabı gayet açık. AK Parti'nin farkı milletle bütünleşen bir parti olmasıdır. Milletin derdini dert edinen bir parti olmasıdır. Hani dişiniz ağrıdığında sizi sabaha kadar kıvrandırır. İşte o ağrı nasıl kıvrandırıyorsa biz öyle dertliyiz. Ne için? Malatya, Türkiye için. Malatya'nın, Türkiye'nin geleceği için dertliyiz. Diğer partilerden farkımız bu."

Teşkilat mensuplarının her birinin geceli gündüzlü çalışmaları, vatandaşlarla kucaklaşmaları, bütünleşmeleri, kaynaşmalarının güçlerine güç katacağını ifade eden Elvan, "Milletimiz ne derse bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de onu yapacağız. Milletin dışında hiçbir vesayeti tanımayız ve tanımayacağız. Bu böyle biline. Bizim için tek geçerli vesayet vardır o da millettir." dedi.