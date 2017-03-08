'Cumhurbaşkanlığı seçimleri kriz olmaktan çıkacak'

Başbakan Binali Yıldırım, yapımı süren İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Kemalpaşa- Bornova-Otogar Kavşağı kesiminin hizmete açılış törenine katıldı.

16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliğini vatandaşlara anlatmaya çalıştıklarını belirten Yıldırım, bu konuda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etmeleri gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı ile başbakan ayrı partilerden olursa, anlaşamazlarsa ne olacak" dediğini hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kemal Bey aslında sağ olsun bizim anlatamadığımızı bütün Türkiye'ye anlattı. Biz de tam bunu diyoruz. İşte bu sistem, mevcut sistem bunu getiriyor. Buradaki anlaşmazlığı, yetki tartışmasını ortadan kaldırıyor ama bir detay var. Sayın Kılıçdaroğlu sistemin değiştiğinin farkında değil, yorgunluğuna rastlamış. Bakın bu gelen sistemle artık Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimleri olay olmaktan, kriz olmaktan çıkacak. Hatırlayın 1971'de askerler 'Eğer şu ismi seçmezseniz Meclisi bombalarız' dediler, askerler Meclisin etrafını kuşattılar. "

"Bizim tanıyacağımız tek merci millettir"

Başbakan Yıldırım'ın "tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için, tek millet için, birliğimiz için, beraberliğimiz için, kardeşliğimiz için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muassır medeniyetler hedefi için kararımız" diyen Yıldırım'a vatandaşlar "evet" cevabı verdi.

Güzel şeylerin hep "evet"le başladığını, evette bereket olduğunu hayırdan ise hayır gelmeyeceğini ifade eden Yıldırım, "Bakınız 2007'de cumhurbaşkanını bize seçtirmediler, 367 icadı çıkardılar ama biz de dedik ki 'Biz bunları tanımayız, dayatmaları tanımayız, bizim tanıyacağımız tek merci millettir, İzmirlidir, millete gideriz dedik ve şimdi cumhurbaşkanını millet seçiyor. Bu meseleyi hallettik. İşte getirilen bu değişikliğin en önemli kısmı artık hükümetler sandıkta vatandaş tarafından kuruluyor. Siz seçim yaparken 5 yıllığına Türkiye'yi yönetecek kadroları da seçiyorsunuz. Bir dahaki seçimde isterseniz yeniden seçiyorsunuz, isterseniz değiştiriyorsunuz. Mühür sizin, karar sizin." ifadelerini kullandı.