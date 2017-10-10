Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki darbe girişimi davası başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri Albay Ali Yazıcı, eski Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın da yer aldığı 534 kişinin yargılanmasına başladı.

Duruşma, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi yerleşkesinde yeni yapılan salonda görülüyor. Duruşmaya, sanıkların bir bölümü ile sanık ve müşteki avukatları katılıyor.

Mahkeme Başkanı, dinleme sırası dikkate alındığında ilk aşamada müştekilerin dinlenmesinin öngörülmediğini, duruşma salonunun kapasitesi nedeniyle de müştekilerin tamamının içeri alınmasının mümkün olmadığını belirtti. Daha sonra sanıkların kimlik tespitine geçildi.

Duruşmaya, sanıklara yönelik yoklama ve kimlik tespitiyle devam ediliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü ile TRT çalışanı 65 kişi müşteki olarak yer alıyor.

İddianamede, aralarında eski Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın da yer aldığı 10'u sivil 534 şüphelinin, "Anayasal du¨zeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast", "Askeri komutanlıkların gasbı", "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" "Nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (66 kez)" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları isteniyor.

Barış'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başyaveri Albay Ali Yazıcı, önceki Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhammet Tanju Poshor, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Devlet Bilgi Koordinasyon Müdürlüğünde Genelkurmay Temsilcisi eski Kurmay Albay Hüseyin Gözebe, eski albaylar Harun Olgun ve Rahmi Okan Çifteler, TRT baskınına giden eski yarbaylar Ümit Gençer ve Ekrem Işık da sanıklar arasında yer alıyor.

Kutsi Barış'ın emir ve talimatlarıyla yönetildi

İddianameye göre, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında görevli askerlerin darbe teşebbüsüne ilişkin faaliyeti, eski alay komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın emir ve talimatlarıyla yönetildi.

Barış'ın talimatıyla eski Piyade Yarbay Ekrem Işık komutasındaki Muhafız Komando Taburunda görevli 124 asker TRT'ye gönderildi. Bu taburla TRT'ye giden bir önceki Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhammet Tanju Poshor ve eski Kurmay Yarbay Ümit Gençer, yanlarındaki koruma uzman çavuşlarla TRT stüdyolarına girerek darbe bildirisini zorla okuttu.

Şüphelilerden eski piyade binbaşı Osman Koltarla komutasındaki Köşk Muhafız Komando Birliğinde görevli 103 asker, TRT baskınına destek için TRT yakınındaki Milli Savunma Bakanlığı Lojmanları'nda hazır bekletildi. Eski binbaşı Fedakar Akça da Muhafız Komando Taburunda görevli 108 askerle Genelkurmay Başkanlığı Karargahına sevk edildi.