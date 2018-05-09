  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki “ekonomi” toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan "Ekonomi Koordinasyon Toplantısı" sona erdi.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki “ekonomi” toplantısı sona erdi

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldım ile haftalık olağan görüşmesinin ardından, ekonomi yönetimiyle bir araya geldi. Toplantı, 2 saat 35 dakika sürdü.

Ekonomi Koordinasyon Toplantısı'nda ithalat ihracat dengesi, istihdam ve sanayi yatırımları, yabancı sermaye, dövizdeki hareketlilik ve diğer alanlarla ilgili konular etraflı bir şekilde ele alındı.

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ile ekonomiden sorumlu bürokratlar ve Cumhurbaşkanı ekonomi başdanışmanlarının katıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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