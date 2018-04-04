  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde üçlü 'Suriye' zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Suriye konulu toplantı yapılacak.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde üçlü Suriye zirvesi

Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde kabul edilmesi öngörülen ortak deklarasyonda, Suriye'deki ateşkesin devamı, toprak bütünlüğü ve ihlallerin durdurulması gibi konuların vurgulanması bekleniyor.

Suriye konulu üçlü zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün üst düzey memurlar bir araya gelerek zirve sonunda yayımlanması planlanan ortak deklarasyon üzerinde çalıştı.

Katılımcı ülkelerden gelecek teklifler sunulacak

Deklarasyonda Suriye'de mevcut ateşkesin devamı, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Suriye içindeki ateşkes ihlallerinin durdurulması gibi daha önceki deklarasyonlarda da hemfikir olunan konuların vurgulanması bekleniyor.

Yeni hangi adımların atılacağı konusunda üst düzey memurlar toplantısında katılımcı ülkelerden gelecek teklifler bugün Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanlarının yapacağı toplantıda sunulacak.

Taslak deklarasyon liderler tarafından onaylanacak

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, bu teklifleri değerlendirecek. Dışişleri bakanları toplantısından çıkan taslak deklarasyonun liderler tarafından da onaylanması bekleniyor.

Üçlü zirve çerçevesinde Erdoğan ve Ruhani arasında ikili görüşme yapılması da öngörülüyor. Zirve çerçevesindeki görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında da fikir teatisinde bulunulacak.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, rusya, ruhani, Putin, iran, cumhurbaşkanı erdoğan
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