Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik zirvesi yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan güvenlik toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 2,5 saat sürdü.
Toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve ilgili üst düzey bürokratlar katıldı.
Güvenlik toplantısında, Irak ve Suriye'deki son gelişmeler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölgedeki son gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, Irak ve Suriye'deki durum görüşüldü.
Toplantıda, terörle mücadele de ele alındı.