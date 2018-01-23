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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Güvenlik Değerlendirme Toplantısı sona erdi. Toplantı 1 saat 15 dakika sürdü.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan yardımcıları Bekir Bozdağ ile Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay da katıldı.

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ele alındı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yetkililer tarafından bilgi verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: güvenlik değerlendirme toplantısı, cumhurbaşkanlığı külliyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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