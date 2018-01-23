Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güvenlik Değerlendirme Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Güvenlik Değerlendirme Toplantısı saat 12.10'da başladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e öfke büyüyor
Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı
Almanya'da PYD/YPG yandaşları Türklere saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı'nı komuta merkezinde denetledi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: ABD söz vermişti, ancak YPG hala Münbiç'te