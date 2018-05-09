Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "ekonomi" toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldım ile haftalık olağan görüşmesinin ardından, ekonomi yönetimiyle bir toplantı gerçekleştirecek.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan ayrılma kararını açıklamasının ardından yaşanabilecek gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, dövizdeki hareketlilik, Merkez Bankası'nın attığı adımlar ve hükümetin ekonomi politikaları değerlendirilecek.
Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile ekonomiden sorumlu bakanlar, bürokratlar ve Cumhurbaşkanı ekonomi başdanışmanları katılacak.
Kaynak: AA