Cumhurbaşkanlığı: 'Kabul ve temaslarla ilgili iddialar hayal ürünü'

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü kabul ve temaslarıyla ilgili iddiaların hayal ürünü olduğu belirtilerek, Balıkesir Belediye Başkanı Uğur ile herhangi bir görüşmenin olmadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarının bugünkü haberlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü kabul ve temaslarıyla ilgili olarak tamamen hayalürünü iddialara yer verildiği gözlenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dün akşam kabul etmiş ancak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Edip Uğur ile herhangi bir görüşmesi olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

