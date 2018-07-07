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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili 2. KHK yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum amacıyla bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili 2. KHK yayımlandı

Türkiye Pazartesi günü yeni yönetim sistemine geçecek. Sistemin getirdiği değişikliklerle ilgili 2. KHK da Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi.

Yeni KHK ile bazı kanunlarda geçen "İcra Vekilleri Heyeti" ibaresi ile "Bakanlar Kurulu", "Hükümet" ve "Başbakanlık" ibareleri, "Cumhurbaşkanı" ve "Cumhurbaşkanlığınca" olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanı yardımcılarının yetkili olduğu alanlarda da "Başvekil" ve "Başbakan" ibareleri yerine "Cumhurbaşkanı Yardımcıları" ibaresi getirildi.

Yine bazı düzenlemelerdeki "nizamname", "tüzük" ibareleri "yönetmelik" olarak, "kararname" ibareleri ise "karar" olarak değiştirildi. 

Yeni düzenleme yemin töreninin yapılacağı gün yürürlüğe girecek

Yeni KHK'daki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin düzenlemeler, Cumhurbaşkanı'nın and içerek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

Kaynak: TRT Haber

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