Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirdiği, hukuk devletini tahkim ettiği için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'Evet' diyorum." ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım ağı Twitter'dan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, cumhuriyetin hukuk devleti niteliğini güçlendirdiğini belirten Bozdağ, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, mahkemelerin bağımsızlığının yanında tarafsızlığının da anayasal güvenceye kavuşturulduğunu ifade etti.

Bozdağ, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelere ait olduğunu vurgulayarak, cumhurbaşkanının yargıya dair görevlerinde değişiklik yapılmadığına dikkati çekti.

Türkiye'de iki ayrı yargının, iki ayrı yargılama usulünün ve iki ayrı hukukun bulunduğunu bildiren Bozdağ, "Bir yanda sivil yargı, diğer yanda askeri yargı var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde iki ayrı yargı, iki ayrı usul ve iki ayrı hukuk uygulamasına son verilip yargı birliği sağlanmaktadır. Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaldırılmaktadır. Askeri Yargıtay Yargıtay'da, AYİM ise Danıştay'da birleştirilmektedir. Böylece Türk anayasası ve hukuk devleti, siviller ile askerlerin ayrı hukuka ve ayrı yargıya tabi olma ayıbından ve utancından kurtarılmaktadır." değerlendirilmesinde bulundu.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, halk denetimi vardır"

Bakan Bozdağ, cumhurbaşkanının tek başına imzaladığı işler ile resen imzaladığı emir ve kararlar aleyhine ilk defa yargı yolunun açıldığına işaret etti.

Cumhurbaşkanının her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olacağını ifade eden Bozdağ, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanının yargı denetimi dışı hiçbir eylem ve işlemi yoktur. Bugünkü anayasaya göre, cumhurbaşkanının siyasi sorumluluğu ve kanunlarımızda olmayan 'vatana ihanet suçu' dışında cezai sorumluğu yoktur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili seçimi ve yerel yönetimler seçimleriyle halk denetimi vardır.

Ayrıca, TBMM hem yasama hem de gündem dışı, grup önerisi, genel görüşme, meclis araştırması ve meclis soruşturmasıyla cumhurbaşkanını denetler. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde cumhurbaşkanının, vatana ihanet dahil işlediği iddia edilen bütün suçlardan dolayı cezai sorumluluğu var."

Bozdağ, yargının bölünmesine ve ayrışmasına yol açan ve yargıya büyük zarar veren HSYK üyeliği seçim usulünün de değiştirildiğine değinerek, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde HSK üyeleri, milletin seçtiği cumhurbaşkanı ve milletin seçtiği TBMM tarafından seçilecektir. Bütün bunlar yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirdiği gibi hukuk devletini de tahkim etmektedir. Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirdiği, hukuk devletini tahkim ettiği için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'Evet' diyorum." ifadelerini kullandı. AA