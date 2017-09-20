  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Cumhurbaşkanlığı hesabından Macron'a ince mesaj

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik ince bir mesaj yayımladı.

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Cumhurbaşkanlığı hesabından Macrona ince mesaj

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik ince bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığının Fransızca Twitter hesabından yayınlanan mesajda, Erdoğan'ın "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile görüşmek bir değerdir." ifadesine yer verildi.

Mesajda, Erdoğan ve Macron'un dün New York'ta gerçekleşen görüşmesinin fotoğrafı da paylaşıldı.

Fotoğraf karesine, Erdoğan'ın cesur ve öz güvenli hali, Macron'un ise daha endişeli, heyecanlı ve bir şeyler öğrenmeye çalışır hali yansımıştı.

Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz da Twitter hesabından Fransızca olarak paylaştığı mesajda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'dünya lideri' Macron'la bir kez daha görüştü." ifadelerini kullandı.

Macron, Fransız Le Point dergisine geçen ay verdiği mülakatta, "Dünya liderliği o kadar havalı değil, Erdoğan'la 10 günde bir konuşmak zorundayım." diye konuşmuştu.

Erdoğan ise Macron'un açıklamasına ilişkin, "Benim bildiğim tek şey var: Görüşme talebinde bulunduklarına göre, ben görüşme talebini reddetmeyi arzu etmem çünkü dostları çoğaltmak isterim ve bize olumsuz nazarla bakanları da azaltmak isterim. Fakat ben o dergiye verilende bir olumsuzluk değil tam aksine Türkiye'nin Cumhurbaşkanıyla görüşmenin onlar için bir artı değer olduğunu düşünürüm." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Etiketler: Macron, cumhurbaşkanı erdoğan, fransa
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