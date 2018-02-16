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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem: Türkiye'nin tezleri gerçekleşiyor

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Tillerson görüşmesinin çok verimli geçtiğini belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem: Türkiyenin tezleri gerçekleşiyor

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, TRT Haber'in canlı yayın konuğuydu.

Ertem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 15 Şubat'ta yaptığı görüşmenin çok verimli geçtiğini söyleyerek, Türkiye'nin Afrin ve diğer hassasiyetleri hakkında olumlu gelişmeler olacağını düşündüğünü vurguladı. 

Cemil Ertem, "Olumlu gelişmelere hazırlıklı olalım" diyerek, şunları söyledi: 

"Erdoğan-Tillerson görüşmesi çok verimli geçti. Türkiye'nin Afrin ve diğer tezleri konusunda da olumlu gelişmeler olacağını düşünüyorum. Zaten Türkiye'nin tezlerinin gerçekleştiğini görüyoruz. Olumlu beklentilerin de piyasa açısından yavaş yavaş gerçekleştiğini göreceğiz. Türkiye açısından çok olumlu gelişmelere hazırlıklı olalım."

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan ve Tillerson'ın görüşmesinde, ABD tarafına Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki önceliklerinin açıkça iletildiğini belirtmişti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı kabul etti

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Rex Tillerson, cemil ertem, abd
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