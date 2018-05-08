Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Vakıf Haftası ile restorasyonu tamamlanan 250 eserin toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Asırlara meydan okuyan yüzlerce cami satıldı"

Ülkemiz maalesef bir dönem vakıf eserlerinin korunmasında büyük ihmalkarlıklara hatta ihanete varan aymazlıklara şahit olmuştur. Asırlara meydan okuyan yüzlerce cami satılmış, kiraya verilmiş ya da müze, depo, ahır olarak kullanılmıştır.

"Ecdat yadigarlarına Avrupa'nın birçok ülkesinde rastlıyoruz"

Ülkemizden talan edilmiş ecdat yadigarlarına Avrupa'nın birçok ülkesinde rastlıyoruz. Yurt dışı seyahatlerimiz bize diğer hususların yanında tek parti zihniyetinin ülkemize verdiği zararların boyutunu da gösteriyor. Sahip olduğumuz hazine öylesine büyük ki tüm yağmalara, tüm tahriplere rağmen hala bizi ayakta tutmaya gücü yetiyor.

"Var olanı kullanamıyoruz"

Başka toplumlar, başka devletler olmayan tarihlerinden efsaneler üretip çocuklarını bunların etrafında toplarken biz var olan hazinelerimizi kullanamıyoruz. İnşallah yeni dönemde en büyük hedeflerimizden biri çocuklarımıza işte böyle bir şuuru aşılayacak eğitim-öğretim sistemimizi hem içeriği hem fiziki altyapısıyla kurmaktır.

Kültür sanat politikalarımızı, medeniyet tasavvurumuzun lokomotifi haline dönüştürme konusundaki kısırlığımızı süratle aşmak durumundayız. Kendi ülkesine, kendi toplumuna, kendi tarihine, kendi medeniyetine, bırakınız destek ve öncü olmayı, husumet besleyen bir kültür sanat ikliminin bizi götüreceği yer, küresel popüler kültüre teslimiyettir.

"Yüreği yeten varsa gelsin"

Yıllarca kapalı kapılar ardında kalmış belgeleri titiz çalışmalar sonucu gün ışığına çıkardık. Bugün TSK arşivi tamamıyla açılmıştır incelemeye hazırdır, Cumhurbaşkanlığı arşivi hazırdır, yüreği yeten varsa gelsin. Paraları bol, harcıyorlar. Güya Türkiye'yi suçlu konumuna getirecekler, getiremeyeceksiniz çünkü biz haklıyız.

Sözde Ermeni soykırımı iddiasında bulunanlara sürekli bu çağrıyı yaptım; Yüreğiniz yetiyorsa buyrun, biz arşivlerimizi açıyoruz, varsa sen de arşivini aç.

Şu ana kadar Kırım, Macaristan ve Yemen'deki vakıf kültür varlıklarının envanter çalışmasını tamamladık. Ülkemizin 7 bölgesindeki 250 vakıf eserlerini kullanım amacına uygun olarak restore eden Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü tebrik ediyorum.

Kaynak: TRT Haber