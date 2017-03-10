Cumhurbaşkanı'nın onayladığı kanun Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı Türkiye ile Sudan arasında elektrik alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptına dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kanun uyarınca, 26 Mayıs 2013 tarihinde Hartum'da imzalanan 6806 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"un onaylanmasının uygun bulunduğu ifade edildi. AA