Cumhurbaşkanı'ndan muhtarlara ve koruculara müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "17 Nisan'da Cumhurbaşkanı muhtarlıkları kapatabilir" iddiasına tepki gösterdi.

Erdoğan, "İnanın böyle yalan makinesi görmedim, muhtarlar kararname ile gelmedi ki" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2 bin muhtarla biraraya geldi.

Başbakanlığı ve genel başkanlığı döneminde, sistem değişikliğine ilişkin geniş anlamda çalışmalar yaptırdığını belirten Erdoğan, "Bir noktaya gelindi, şimdi artık konuşma zamanı değil. Şimdi sandıkta nihai kararı milletin verme zamanı ve bu hazırlanan bal millete ikram edildi. Anamuhalefet konuşur, biz yaparız. Farkımız bu." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını eleştiren Erdoğan, "Şu ifadeye bak, 'Örtülü bir darbedir 15 Temmuz' diyor. Sen şehitlerimize bu hakaret yetkisini nereden buldun? Örtülü darbe ise zerre kadar haysiyetin varsa, zerre kadar şahsiyetin varsa çık, dosyalarını ortaya koy. Biz de gereğini yapalım. Siyasi hayatımda ne aldanan oldum, ne aldatan oldum. Bundan sonra da ne aldanan olacağız, ne de aldatan olacağız." şeklinde konuştu.

"Bu iş lafla olmaz, yürekle olur"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Örtülü darbe girişimi diyorsun, ben o gece geç saatlerde Yeşilköy'e indiğimde, Atatürk Havalimanında orada binlerce kardeşim çağrıya uymuş, oraya gelmişti. Dediler ki yanılmıyorsam saat 11.30 gibi ise 'Kılıçdaroğlu geldi ve ayrıldı.' Niye ayrıldın oradan? Sonra öğrendik ki Bakırköy Belediye Başkanının evine gitmiş. Milletin arasında kalsaydın ya. Hani önceden diyordun ki 'Darbe olduğunda ilk defa tankın üzerine ben çıkarım' diyordun. Hani tanklar oradaydı, sen neredeydin? Bu iş lafla olmaz, bu iş yürekle olur, yürekle."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Konya Milletvekili Bozkurt'un sözlerine ilişkin de "Genel Başkanları çıkıyor konuşuyor, 'Doğru bulmam.' 'Doğru bulmam' deme, hemen sen kesin ihraç talebiyle bu adamı at. Atamıyorsan bu CHP gider. Bunun adı bölücülüktür, bu ülkeyi parçalamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Halkın rızasını kazanalım yeter"

"Tayyip Erdoğan'ı seven vardır, sevmeyen vardır. Hepsine saygı duyarım. Ama Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin ve Türk milletinin aleyhine herhangi bir işe kalkışmasının mümkün olmadığı hususunda ben herkesin mutabık olduğuna inanıyorum." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ha beni kimlerin sevmediğini size söyleyeyim; beni bölücü terör örgütü sevmez. Beni FETÖ sevmez. Beni rantçılar sevmez. Beni DEAŞ sevmez. Beni Batı, bir kısım liderler hiç sevmez ve İsviçre'nin parlamentosunun önünde portreyi koyup, şakağıma silah dayayanlar sevmez. Onlardan zaten böyle bir şey beklemek mümkün değil ki. Biz zaten onların sevmesini beklemiyoruz, bizi halkımız sevsin, bizi Hak kabul etsin, onun rızasını kazanalım yeter."

"Büyük Türkiye'yi inşa etmenin gayreti içinde olalım"

Seçmene çağrıda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"AK Parti'ye, MHP'ye, Büyük Birlik Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerim, CHP'ye gönül vermiş bütün kardeşlerim, vatandaşlarım, Saadet Partisi'ne gönül veren kardeşlerim, hepinize sesleniyorum; gelin 16 Nisan'da birlikte bir milli, yerli ittifak yapalım ve inşallah bu lider ülke Türkiye'yi, büyük Türkiye'yi farklı bir şekilde inşa, ihya etmenin gayreti içinde olalım. CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimin de böyle bir yönetimi, acziyeti hak etmediklerini düşünüyorum. Halkından bu derece uzak, hakikatlere bu derece yabancı, kendi kurduğu sahte dünyaya hapsolmuş bir siyaset anlayışının akıbeti, tıpkı 1990'lardaki parti kadroları gibi olacaktır. Milletimiz onları nasıl sandığa gömdüyse bu anlayışın sonu da aynı olacaktır. Onun da haberini vereyim."

Muhtarlara ve güvenlik korucularına müjde

Muhtarların bin 406 lira maaş aldığını hatırlatan Erdoğan, "Ama 'Bu yetmez' dedik. 'Bir de bunların Sosyal Güvenlik Kurumu primleri var, onların da karşılanması lazım.' dedik. İlgili kurumlarımız hazırlıklarını tamamladılar, yayımlanacak ilk kanun hükmünde kararname ile bu meseleyi çözüyoruz. Artık muhtarlarımızın 613 lira tutan Sosyal Güvenlik Kurumu primleri devlet tarafından karşılanacak." dedi.

Güvenlik korucularına sigorta müjdesi veren Erdoğan, "Tüm güvenlik korucularımızı sigortalı hale getiriyoruz. Sigorta primleri İçişleri Bakanlığımız tarafından ödenecek, güvenlik korucularımız tıpkı diğer sigortalılar gibi istedikleri yerden sağlık hizmeti alabilecekler." diye konuştu.

"Hiç endişeniz olmasın"

PYD ve YPG'nin hiçbir zaman Türkiye'ye komşu olamayacağını vurgulayan Erdoğan, "Hiç bundan endişeniz olmasın. Şu anda Cerablus'ta ne yaptık, Rai'de ne yaptık, onların belini kırdık. Hiç ondan şüpheniz olmasın, PYD, YPG bunların hepsi Türkiye'nin bilesiniz ki buralardaki düşmanıdır." ifadesini kullandı.