Cumhurbaşkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na 1,5 milyon liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine, çocuklarına ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 1 milyon 500 bin lira değerinde manevi tazminat davası açtı.

24 Kasım 2017 Cuma 15:43



