Cumhurbaşkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na 1,5 milyon liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine, çocuklarına ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 1 milyon 500 bin lira değerinde manevi tazminat davası açtı.
Ayrıntılar geliyor...
TRT HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine, çocuklarına ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 1 milyon 500 bin lira değerinde manevi tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine, çocuklarına ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 1 milyon 500 bin lira değerinde manevi tazminat davası açtı.
Ayrıntılar geliyor...
TRT HABER