Cumhurbaşkanı'ndan darbe girişimine ilişkin suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına avukatı aracılığıyla dilekçe göndererek, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili suçlar nedeniyle tüm şüphelilerden şikayetçi oldu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Cumhurbaşkanı Erdoğan adına başsavcılığa 6 sayfalık suç duyurusu dilekçesi verdi.

Dilekçede, Anayasa'nın 104. maddesine göre cumhurbaşkanının devletin başı olduğu, bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil ettiği kaydedilerek, şöyle denildi:

"Anayasa'nın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.' 'Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanlığını temsil etmek', cumhurbaşkanının görevleri arasında sayılmıştır. Yine Anayasa'nın 117. maddesinde 'Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi varlığından ayrılamaz ve cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur.' denilmiştir.

Fetullahçı Terör Örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz kanlı darbe girişimin bir parçası olarak suç tarihinde Marmaris'te bulunmakta olan Sayın Cumhurbaşkanımızın varlığını ortadan kaldırmaya yönelik bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde şüpheliler, öncelikle seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan ve milletimizin doğal lideri konumundaki Sayın Cumhurbaşkanımızın varlığını ortadan kaldırmak ve bu surette kanlı darbe girişimine karşı muhtemel direnişi bertaraf etmeye çalışmışlardır.

Sonuç itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında şahsına yönelik olarak planlanan ve işlenen suçların yanında deruhte ettiği cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği Türk milletinin birliğine ve diğer değerlere yönelik işlenen suçlar nedeniyle de tüm şüphelilerden şikayetçidir."