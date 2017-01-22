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Cumhurbaşkanı'ndan Cavcav ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav'ı arayarak taziye dileğinde bulundu

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Cumhurbaşkanından Cavcav ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın ailesine taziye dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerbirliği Kulübü Başkanının vefat haberini almasının ardından, bugün İstanbul-Darüsselam yolculuğu esnasında, merhumun oğlu Murat Cavcav'ı telefonla aradı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav'ın vefatından müteessir olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet dileğinde bulunduğu görüşmede, aileye de taziyelerini iletti.

"Efsane başkan"ın gelecek kuşaklar tarafından da hayırla yad edileceğine değinen Erdoğan, ailenin acılarını paylaştığını belirterek, tüm futbol camiasına da başsağlığı diledi.

Başbakan Yıldırım'dan taziye telefonu

Ziyareti sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın telefonla aileyle görüştüğünü, "Spor camiası olarak kendilerine destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. İnşallah ismi ilelebet Türk spor camiasında ve dünya sporunda yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Etiketler: ilhan cavcav, gençlerbirliği, cumhurbaşkanı erdoğan
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