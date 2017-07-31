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Cumhurbaşkanı'ndan Büyükerşen'e geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıda bulunulan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanından Büyükerşene geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıda bulunulan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 29 Temmuz günü yaşadığı saldırı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşme sırasında Büyükerşen'den konuyla ilgili ayrıntılı bilgi aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükerşen, Cumhurbaşkanına şehirlerde yaşanan mafyalaşma ve çeteleşmenin nedenleri ve mevcut yasal düzenlemelerdeki bazı boşluklar hakkında detaylı bilgi arz etti. Büyükerşen konunun sadece Eskişehir ile sınırlı tutulmaması gerektiğini, şehirlerde gerek hükümet gerek yerel yönetimlerin yapmış olduğu yatırımlarla oluşan rantların, kamu yararı yerine, yasal boşlukları fırsat bilen ve adı kanun dışı çeşitli işlerle anılan grupların eline geçtiğini, bu durumun da şehirlerde başta huzur ve güvenlik olmak üzere ciddi sorunlara yol açtığını aktardı. Cumhurbaşkanı, Büyükerşen'den bu konudaki görüş ve düşüncelerini bir rapor halinde kendisine iletmesini istedi." AA

Etiketler: Yılmaz Büyükerşen, taziye, geçmiş olsun, cumhurbaşkanı erdoğan
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