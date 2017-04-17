Cumhurbaşkanı'ndan AGİT'e sert tepki: Haddinizi bilin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "25 milyon 200 bine yakın vatandaşımızın tercihiyle anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Dolayısıyla artık bu konuyla ilgili tüm tartışmalar bitmiştir. Türkiye tarihinin en büyük oy sayısıyla kabul edilen anayasa değişikliğiyle gelen yenilikler artık tüm milletimizin hizmetindedir. Bundan sonra yönümüzü hep birlikte geleceğe çevirme zamanıdır." dedi.

"Sizin raporları biz ne görürüz ne duyarız ne biliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AGİT diye bir örgüt var Avrupa'da. Şimdi bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar, 'Türkiye'deki seçimler şöyle olmuş böyle olmuş.' Önce haddinizi bilin haddinizi. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları, biz ne görürüz ne duyarız ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz." ifadesini kullandı.