Cumhurbaşkanı'ndan ABD'nin operasyonuna ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunus Emre'nin "Olsun be aldırma yaradan vardır. Sanma ki zalimin ettiği kardır. Mazlumun ahı indirir şahı. Her şeyin bir vakti vardır" dizelerini okudu.

İdlib'teki ve diğer bölgelerdeki mazlumların ahının, birgün mutlaka o zalim şahları, devlet terörü estirenleri yerinden indireceğini belirten Erdoğan, bu zamanın çok da uzak olmadığına inandığını ifade etti.

Erdoğan, bu gece ABD'ye ait savaş gemilerinden İdlib'e yönelik saldırıların gerçekleştirildiği hava üssüne yönelik bir operasyon düzenlendiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz'deki ABD savaş gemilerinden atılan Tomahawk füzeleriyle Suriye'nin bu hava üssünün vurulduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Esed rejiminin kimyasal ve konvansiyonel silahlarla işlediği savaş suçlarına karşı atılmış somut bir adım olarak bunu olumlu bulduğumuzu burada, Hatay'dan ifade etmek istiyorum. Yeterli mi bunu da yeterli görmüyorum. Çünkü bundan sonraki süreçte ne olacağını hep birlikte takip etmeliyiz. Artık başka hiçbir hesap gütmeksizin sadece ve sadece mazlum Suriye halkını korumaya yönelik olarak her alanda ciddi ve netice almaya yönelik adımlar atılmasının zamanı gelmiştir."

"Parmaklarını sallayarak bizi tehdit edenlere yazıklar olsun"

"İdeolojik saplantıları nedeniyle bu çocuk katillerinin yanında yer alan hatta askerliğine soyunanların bize saldırmasının nedeni bu değil mi? Reyhanlı saldırısı niye yapıldı? Cerablus, Rai, El Bab operasyonlarını niye gerçekleştirmek zorunda kaldık?" sorularını yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye tüm bu fedakarlıkları yaparken sırf kendi konforları bozulmasın diye parmaklarını sallayarak bizi tehdit edenlere yazıklar olsun. Türkiye, kardeşlerinin can güvenliğini, kendisi gibi görüyor, siyasi hesabı yoktur ve olmayacaktır. Türkiye'nin hem kendi güvenliği hem bölgenin huzuru için mücadele ettiği terör örgütlerini koruma kalkanına alanlara yazıklar olsun." diye konuştu.

"Yaşananlar DEAŞ kılıfına sığmayacak kadar açık"

"Çocukların hunharca katledildiği bir dünyada, kimsenin kendini huzur ve güvende hissetmeye hakkı yoktur." diyen Erdoğan, "Bu yaşananların ardından herkesin bulunduğu yeri, pozisyonu gözden geçirmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Hiç kimse işledikleri insanlık suçlarını, çocuk katliamlarını, DEAŞ'la mücadele kılıfı altında gizlemeye kalkmamalıdır. Suriye'de yaşananlar DEAŞ kılıfına sığmayacak kadar açıktır, trajiktir." şeklinde konuştu.

"16 Nisan'da mezhebi filan hepsini bir kenara koyun, ülkemizin birliğini beraberliğini düşünün." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Zira 'Esed şu mezheptendir, ben de o mezheptenim' diye yaklaşmayın olaylara. Sünnisi, Nusayrisi, Alevisi; lütfen bu ayrımların içine girmeyelim. Bırakalım o ayrımı Esed denilen zalim yapsın. O zalimle beraber anılmak aynen Allah göstermesin onun gibi olmaktır. 1 milyona yakın insanı bu adam katletmedi mi? Öyleyse o adam ancak lanetle anılır. Bak şu anda dünyada yanında birkaç ülkenin dışında kimse kalmıyor, kalmayacak, gereği de yapılacak."